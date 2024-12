Luca Gervasi: “La legge dell’attrazione mi ha cambiato la vita”

Milano, 9 dicembre 2024 – ‘Sotto il cielo più azzurro’ è un libro che non celebra successi calcistici della Nazionale, come potrebbe evocare il titolo. Anche se un’atmosfera di successo viene evocata, visto che “di tutti i momenti importanti e belli che ho vissuto ricordo sempre il cielo azzurro” racconta l’autore Luca Gervasi. Chi è Luca Gervasi? Il 36enne milanese è un content creator e influencer. Realizza video e podcast spesso in compagnia della gatta Belen. ‘Sotto il cielo più azzurro’ racconta parte della vita dello stesso Luca Gervasi.

Luca, perché hai deciso di scrivere questo libro?

“Non è autocelebrativo, perché non ho niente da autocelebrare. Ho deciso di raccontare come è cambiata la mia vita. Sono nato in 25 metri quadri e per me impegnarsi e fare qualcosa di concreto è sempre stato fondamentale. L’arrivo della gatta Belen nella mia vita, poi, ha cambiato tutto anche dal punto di vista della mia percezione dell’amore. Ero rimasto scottato da esperienze precedenti e dovevo tornare ad amare”.

Fai l’influencer, un lavoro che in Italia è un po’ bistrattato…

“Molto. Non è vero che si lavora poco, anzi. Ho sempre quel desiderio di sorprendere, di far vedere che mi sto impegnando e fare il meglio che posso. Io devo lavorare otto ore al giorno, come ho sempre fatto quando lavoravo in azienda. E infatti proprio per questo faccio podcast, libri, un cartone animato e un programma di cucina. Il mio obiettivo è fornire contenuti sempre nuovi al mio pubblico. La società sta cambiando così tanto che serve tempo per evolvere, per capire quello che sta succedendo”.

Se non fossi diventato influencer e creator di contenuti sul web, che lavoro avresti fatto?

“Non ho mai saputo cosa volevo fare nella vita. I professori a scuola mi dicevano che la mia strada non avrebbe dovuto essere lo studiare. Ero bravino a suonare, poi mi sono laureato in Economia e ho iniziato a lavorare nella moda. Mi attraeva. A 30 anni mi son detto che quello che sarebbe stato il mio settore. Però ho sempre avuto l’idea di fare intrattenimento, di creare qualcosa. Quindi ho deciso di usare internet e i social network come contenitore. Il mio canale è comunque un medium, ci sono iscritti e le persone devono vedere qualcosa di nuovo tutti i giorni”.

Nel tuo libro ‘Sotto il cielo più azzurro’ parli anche della Legge dell’Attrazione. Di cosa si tratta?

“Il concetto è che non basta pensare positivo, ma se hai un approccio positivo al mondo e a quello che ti succede poi sarai nelle condizioni di ricevere quello che desideri. È una filosofia basata sul concetto della gratitudine. Anche il fatto di ringraziare, ad esempio in un ristorante lo chef o il cameriere, fa parte di questa apertura positiva al mondo”.

Quali sono le cose che ti rendono più felice?

“Quando Belen mi sveglia al mattino, ogni situazione in cui sono con lei sono felice. I gatti sono magici”.

Cosa auguri a Luca?

“Di perdersi come ha sempre fatto nella vita ma di continuare a ritrovarsi e non avere neanche tanta paura del futuro: ho avuto spesso ansia, ma con il sorriso si affronta tutto meglio. La vita è fatta di alti e bassi, va affrontato tutto”.