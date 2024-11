Libri: vendite in calo. 12 milioni di euro in meno nel 2024

Roma, 26 novembre 2024 – Oltre 12 milioni di euro di vendite di libri in meno nei primi dieci mesi del 2024 con un calo dell'1,1% del mercato dei libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati. Sono alcuni dati dell'indagine dell'Associazione Italiana Editori, che saranno presentati il 4 dicembre, nel giorno d'inaugurazione di “Più Libri Più Liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Aie, alla Nuvola di Roma.

L'incontro, in collaborazione con NielsenIQ - GfK, “Quando la crescita rallenta. Piccoli e grandi editori a confronto”, in Sala Aldus alle ore 12.00, esplorerà in particolare le differenti performance degli editori per classe di venduto, con approfondimenti sui titoli più acquistati dai lettori in questi primi dieci mesi dell'anno, gli andamenti mensili e i canali di distribuzione. Interverranno, moderati da Sabina Minardi e dopo i saluti del presidente dell’Aie Innocenzo Cipolletta, Lorenzo Armando, presidente del Gruppo Piccoli editori Aie, Carlo Gallucci, Gianluca Mazzitelli, e Giovanni Peresson.

L'appuntamento aprirà un calendario di 24 incontri, a cura dell'Ufficio Studi di Aie, che spazia dall'analisi dei trend di mercato all'Intelligenza Artificiale, passando dall'internazionalizzazione, la lettura, l'audio come strumento di promozione del libro e come modo di fruizione. Centrale in tutti gli incontri in programma sarà l'attenzione nei confronti dell'editoria piccola e media.