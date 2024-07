‘Libri per tutti, liberi tutti’: al via l'iniziativa estiva del Gruppo Monrif

“Lascia che l’estate ti renda lib(e)ro” è questo il motto dell’iniziativa che le testate del Gruppo Monrif, QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE e IL GIORNO, grazie alla collaborazione con MONDADORI, lanceranno a partire da giovedì 1° agosto.

Molto di più dunque di un quotidiano: una piccola e comoda biblioteca portatile che offre tra le pagine del giornale la lettura di tre volumi imperdibili per arricchire le vacanze di tutti. Un’iniziativa ideata per completare la lettura puntuale d’informazione quotidiana con quella di puro piacere, volta ad accompagnare i lettori nelle lunghe giornate di questa rovente estate.

Per alcune settimane i nostri quotidiani offriranno ai lettori, infatti, la possibilità di leggere a puntate tra le pagine del giornale una selezione accurata di tre libri straordinari con l’intento di soddisfare i gusti di tutti, dai grandi ai bambini: “L'isola dei morti" di Valerio Massimo Manfredi, per chi ama il romanzo storico, "Il rosso attira lo sguardo. Quattro stagioni di relazioni pericolose" di Margherita Oggero, per gli amanti del genere mistery e "Susanna Scontrosa e il diabolico piano" di Thibault Berard, con le illustrazioni di Clément Devaux, dedicato appunto ai più piccoli.

"L'isola dei morti" di Valerio Massimo Manfredi, racconta le avventure di Lucio Masera, un archeologo impegnato a riportare alla luce un'antica galea sepolta nel fango della laguna veneta. La missione è sponsorizzata da una fondazione inglese il cui presidente, Sir Basil Foster, è rappresentato da Michael Liddell-Scott, il cui comportamento attira sin da subito l'inimicizia del team di recupero. La scoperta di una misteriosa pergamena nel relitto, complicherà la situazione.

"Il rosso attira lo sguardo. Quattro stagioni di relazioni pericolose" di Margherita Oggero, racconta le vicende di quattro donne attraverso le stagioni dell'anno. Ogni storia esplora le pericolose e ingannevoli dinamiche delle relazioni amorose. Dalla romantica notte di Capodanno che si trasforma in una sfida pericolosa, alla complicità audace richiesta da una giovane Lolita al suo uomo, fino alle conseguenze di un amore giovanile che si estendono nel tempo. Le storie mostrano come solo nelle situazioni estreme, al confine tra bene e male, le persone possano veramente conoscersi e capire cosa desiderano, mettendo alla prova la forza e la fragilità dell'amore.

"Susanna Scontrosa e il diabolico piano" di Thibault Berard, con le illustrazioni di Clément Devaux, narra la storia della vecchia e intrattabile Susanna Scontrosa, che odia tutto e tutti, specialmente i bambini. Quando un diavolo sotto forma di un brutto gattaccio le propone un piano per rubare l'anima della dolce bambina Adele Nettarina in cambio della giovinezza, Susanna accetta senza pensarci due volte. Trasformatasi in una bambina di nove anni, Susanna deve conquistare la fiducia di Adele, ma scopre che ingannare la bambina non sarà così semplice come pensava.

A completare l’offerta, anche uno sguardo alle stelle con l'Oroscopo dell'Estate che i lettori troveranno ogni domenica sempre sulle pagine dei quotidiani.