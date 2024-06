Genovesi vince La città dei lettori con “Oro puro”

Firenze, 6 giugno 2024 – Fabio Genovesi ha vinto la seconda edizione del premio “La città dei lettori” con il romanzo “Oro puro” (Mondadori, 2023). L’autore è stato selezionato dalla giuria popolare degli oltre 750 iscritti ai circoli di lettura Unicoop. Nella rosa dei finalisti anche Igiaba Scego, Leonardo Gori, Marco Vichi, Laura Pugno, Gianluca Monastra, e Carmen Verde, presenti ieri per la consegna del riconoscimento a Villa Bardini, con la quale si è aperta ufficialmente la 7/a edizione del festival “La città dei lettori”, che durerà fino al 9 giugno.

La storia di “Oro Puro” si apre a Palos, in Spagna, nell’agosto 1492. Nuno ha sedici anni, e pur vivendo sul mare non ha mai desiderato solcarlo. Per questo sua madre lo chiamava “granchio” – come i granchi, lui guarda il mare da terra. Finché, per una serie di circostanze tanto sfortunate quanto casuali, deve imbarcarsi su una nave di cui ignora la destinazione: la Santa María, a bordo della quale Cristoforo Colombo scoprirà il Nuovo Mondo. Trascorrendo ore ad ascoltarlo parlare dei suoi sogni, Nuno diventa lo scrivano di Colombo – è attraverso il suo sguardo che percorriamo uno dei viaggio più importanti della storia dell’umanità. Così Genovesi racconta la navigazione di Colombo come mai è stato fatto prima, immergendo il lettore in “una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale”, e “ricordando come dietro la scoperta occidentale delle Americhe si nascondano violenze, soprusi e malintesi, ma soprattutto l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi”.

Dopo l’esordio con due libri ormai di culto, “Morte dei Marmi” (Laterza, 2012) e “Versilia Rock City” (Mondadori, 2013), Genovesi ha conosciuto un successo via via crescente, vincendo il premio Strega Giovani nel 2015 con “Chi manda le onde” (Mondadori). Il premio La città dei lettori vinto ieri dall’autore è istituito dal festival grazie alla collaborazione tra Associazione Wimbledon APS e Unicoop Firenze.