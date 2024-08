Da “M” a Tolkien: il successo delle serie tratte da libri

Roma, 29 agosto 2024 – Nel mondo iperconnesso, che va oltre i confini tra realtà e finzione, pagina di carta e device, storytelling e autorappresentazione sui social, l'accoppiata tra libri e serie tv si conferma binomio di successo. E anche nell'offerta della prossima stagione grandi classici e romanzi contemporanei ispirano alcuni dei titoli più attesi sul piccolo schermo.

Lo scorso 20 agosto, al Tribeca Film Festival ha avuto la sua premiere internazionale “L'amica geniale – Storia della bambina perduta”, quarta parte della tetralogia di Elena Ferrante incoronata dal New York Times il più bel libro del XXI secolo. Irene Maiorino e Alba Rohrwacher danno il volto a Lila e Lenù da adulte, tra maternità, tradimenti, minacce e sparizioni. Da oggi invece, giovedì 29 agosto arriva in esclusiva su Prime Video la seconda stagione del “Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere”. La serie, molto attesa dal popolo dei tolkeniani, è tratta – molto liberamente – dal romanzo principale di J.R.R. Tolkien, in particolare dalle appendici al testo, e vede il ritorno di Sauron, impegnato a vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere per soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo.

Arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su Now nel 2025, ma intanto il 5 e 6 settembre sarà in anteprima mondiale per la categoria “Fuori concorso – Series” alla Mostra di Venezia, “M – Il figlio del secolo”, tratta dal romanzo di Antonio Scurati, Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Mussolini. Joe Wright ha diretto Luca Marinelli nei panni del Duce, per una produzione di Sky Studios e Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures. Di ispirazione letteraria è anche “Leopardi – Il poeta dell'infinito”, miniserie evento per la regia di Sergio Rubini al debutto nella fiction tv. La biografia del poeta, interpretato da Leonardo Maltese, sarà presentata come proiezione speciale nel Fuori Concorso a Venezia, per poi approdare su Rai1 lunedì 16 e martedì 17 dicembre.

Dal 17 settembre è attesa sempre sulla Rai – dopo la messa in onda su Disney+ – anche “I leoni di sicilia”, dall'omonimo romanzo di Stefania Auci, che segue la nascita dell'impero dei fratelli Florio sullo sfondo della Palermo ottocentesca, con Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro ed Eduardo Scarpetta. Non c'è invece ancora una data ufficiale di uscita ma è attesissimo prossimamente su Netflix “Il gattopardo”, il kolossal diretto da Tom Shankland e ispirato al romanzo di Tomasi di Lampedusa, sulle tracce del capolavoro del 1963 di Luchino Visconti, Palma d'Oro a Cannes.

Torna su Netflix anche “Tutto chiede salvezza” con la seconda stagione dal 26 settembre, tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, Strega Giovani 2020, e sempre su Netflix il 5 settembre debutterà la miniserie thriller “The perfect couple”, con Nicole Kidman e Dakota Fanning, ispirata al romanzo del 2018 di Elin Hilderbrand.