Liberi tutti!: gli ascolti fanno flop e il programma chiude alla terza puntata

Roma, 7 novembre 2023 - Si ferma dopo sole tre puntate 'Liberi tutti!', il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Ad annunciarlo è Viale Mazzini, dopo gli ascolti deludenti che ha oscillato tra il 2 e il 3% di share. Ieri sera è stato visto da 442.000 spettatori pari al 2.5% di share.

"Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti – spiega la nota dell'azienda –. 'Liberi tutti!' è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda (il lunedì sera, ndr), non ha ottenuto i risultati attesi. In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione". La rete ringrazia la "Triangle Production per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto", "Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di Produzione Tv di Napoli".

La chiusura del programma arriva mentre si fanno sempre più insistenti le voci su possibili aggiustamenti in corsa del palinsesto dopo i risultati sotto le attese di alcune trasmissioni lanciate dalla nuova gestione di Viale Mazzini. Al momento ‘osservato speciale’ resta la conduzione de ‘L’Eredità', programma molto seguito di Rai1, oltre che traino del Tg1. Al timone da gennaio dovrebbe arrivare Pino Insegno, che però finora ha riscontrato non poche difficoltà con il suo nuovo show 'Il mercante in fiera’ su Rai2.

