Stravolgimenti in Rai: Insinna al posto di Insegno all’Eredità e Baricco a sostituire Augias

Roma, 7 novembre 2023 – Dopo il trasferimento forzato di Fabio Fazio su CanaleNove, dove continua a condurre con successo il suo Che Tempo Che Fa, l’uscita recentissima di Corrado Augias che ha lasciato viale Mazzini per accasarsi a La7 ancora cambiamenti e nuovi arrivi sono attesi in Rai. L’ultima eclatante indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, e vedrebbe la sostituzione al timone dell''Eredità del previsto Pino Insegno con il suo vecchio conduttore, ovvero Flavio Insinna, che il preserale di punta di Rai1 lo ha guidato per anni. E altri clamorosi ritorni sarebbero anche quelli di Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli, sempre ipotizzati dal 'Corriere', mentre l'ipotesi di Alessandro Baricco con un programma culturale al posto del 'fuggitivo' Augias, a quanto si apprende, sarebbe allo studio da parte dei vertici Rai e quindi più probabile delle altre.

Il flop del Mercante in Fiera

Sulla conduzione dell''Eredità' la Rai non può decidere da sola ma deve farlo con il titolare del format, che è Banijay, ed è probabile che la società, dopo i risultati di ascolto di Insegno con 'Mercante in Fiera' (una media del 2%, numeri a dir poco insoddisfacenti, nonostante l’introduzione di concorrenti Vip), preferisca non rischiare e puntare su Insinna già ampiamente rodato. Del resto L’Eredità è uno dei programmi di punta dell’ammiraglia Rai, e l’azienda di viale Mazzini non si può permettere che si trasformi nell’ennesimo flop di questo inizio di stagione 2023/2024.

Il palinsesto 2024

La nuova edizione dell’Eredità dovrebbe iniziare dal 1° gennaio 2024, resta l'incognita di sapere chi sarà alla conduzione. Mentre a Giletti, secondo il 'Corriere', verrebbero affidate su Rai1 prima le celebrazioni della Radio e della Tv e poi, da aprile, le inchieste giornalistiche, mentre per il ritorno di Arbore sarebbe in preparazione un format tutto nuovo su Rai2. Infine Minoli tornerebbe su Rai3 con 'La storia siamo noi'.