Le serie tv in uscita su Sky a settembre 2024

Sky è pronto ad aggiornare il suo catalogo con diverse novità nel mese di settembre, da una prima visione in contemporanea con gli Stati Uniti ad un classico che arriva ad arricchire l’offerta. A seguire potete leggere tutti i titoli e le date di uscita della produzione con una guida dettagliata agli arrivi più interessanti.

The Penguin

Segnatevi la data del 20 settembre. Sarà il giorno dell’esordio di una delle più attese serie tv degli ultimi mesi, “The Penguin”, direttamente dal celebre mondo di Batman. Basata sul personaggio dei fumetti DC Penguin, è uno spin-off del film The Batman (uscito nel 2022) che racconta l'ascesa al potere criminale del Pinguino nel mondo immaginario di Gotham City. Colin Farrell interpreta il Pinguino, riprendendo il ruolo da The Batman, insieme anche a Cristin Milioti e Rhenzy Feliz. The Penguin farà il suo debutto negli Stati Uniti, sul canale HBO, il 19 settembre 2024 e sarò composto da otto episodi, con l’ultimo appuntamento previsto il 10 novembre 2024. In Italia arriverà il giorno dopo la messa in onda americana, il 20 settembre, a poche ore di distanza dalla premiere.

Il personaggio del Pinguino è l’ex luogotenente capo sfigurato del defunto boss del crimine Carmine Falcone, pronto a diventare un vero e proprio criminale spietato. L’attore che lo interpreta, Colin Farrell, ha assicurato che la serie esplorerà ulteriormente la forza, l'imbarazzo e la cattiveria del personaggio, nonché "l'uomo con il cuore spezzato lì dentro". Un ruolo con numerose sfumature che promette interessanti sviluppi e sguardi approfonditi e più profondi sul celebre villain.

The Equalizer, stagione 4

In questa quarta stagione, troviamo Queen Latifah nel ruolo di Robyn McCall, l'ex agente della CIA che utilizza le sue abilità per aiutare chi non ha nessun altro a cui chiedere soccorso. I nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 10 settembre, con distribuzione settimanale. In America si è già conclusa: il primo episodio è andato in onda il 18 febbraio mentre il finale è stato trasmesso il 19 maggio scorso. La quarta stagione della serie tv si è assestata con un ascolto medio pari a circa 6 milioni di spettatori. Visto il buon successo ottenuto dallo share, nell'aprile 2024 è stato annunciato il rinnovo con una quinta stagione, la cui messa in onda è prevista per il 20 ottobre 2024, con tempi molto veloci. Azione e suspense garantita nei dieci episodi inediti in arrivo dal 10 settembre.

Suits

Il titolo non è una novità ma è un classico della serialità che sarò disponibile con tutte le 9 stagioni a partire dal 2 settembre. Per gli appassionati del legal-drama, potrete recuperare e seguire le vicende di Harvey Specter, brillante quanto cinico avvocato di New York, e del suo giovane associato Mike Ross, che anche se non è laureato in legge, sorprende tutti per la sua memoria fotografica. Nel cast anche Katherine Heigl e Meghan Markle. Nel corso del mese sono previsti anche i finali di due serie tv: ultimo appuntamento con la “Signora Volpe” il 5 settembre mentre il giorno dopo, il 6 settembre, si chiude “La costa del crimine”, cancellato dopo una sola stagione.