L’autunno di Geox secondo Penelope. Evviva la scarpa della libertà

Il claim è accattivante e anche un po’ poetico. ’Il respiro dell’autunno’, titolo per raccontare la capsule collection invernale da Penelope Cruz e da sua sorella Monica, per la seconda volta insieme sotto le insegne internazionali di Geox, marchio a tutta qualità e tecnologia fondato dall’imprenditore veneto Mario Moretti Polegato che ne è da sempre il deus ex machina. L’attrice premio Oscar spagnola (come attrice non protagonista in ’Vicky Cristina Barcelona’), testimonial del brand per la terza stagione, si appassiona e si diverte molto a lavorare con la sorella su scarpe e ora anche di più sul capospalla di Geox.

"Aver scelto Penelope Cruz ci ha portato molta fortuna – racconta il presidente di Geox, azienda quotata alla Borsa di Milano nel 2004, Mario Moretti Polegato – soprattutto perché grazie a lei abbiamo acquisito clienti più giovani di circa 10 anni meno, ottenendo un target donna di 35-45 anni. La considerazione del marchio Geox è cresciuta tantissimo e la campagna ha raggiunto più di 100 milioni di persone nel mondo. Con lei siamo riusciti a trasmettere alle donne chi siamo". Il segreto di questo successo che è partito subito alla grande? Il giusto equilibrio tra prodotto e immagine, la scelta di una diva che è anche una donna vera, il legame forte tra comfort ed eleganza quotidiana che però crea emozione.

Insomma, una brand ambassador eccezionale, una donna per le altre donne, con la collaborazione sincera anche con la sorella Monica che negli ultimi venti anni ha disegnato con Penelope altre diverse collezioni perché entrambe amano la moda. E poi la filosofia che sta fin dalla fondazione alla base di Geox, che ha inventato la ’scarpa che respira’. Un’ottima idea secondo la diva, "un ottimo modo per ricordarci di rimanere nel tempo presente e goderci ciò che abbiamo", aggiunge l’attrice coi suoi occhi intensi.

Un messaggio positivo e contemporaneo che è come una garanzia per sneaker e piumini, gilet e cappe della collezione ora in vendita per questo inverno ’24-’25. Nella capsule collection Geox firmata da Penelope e Monica Cruz ecco l’esaltazione della qualità di capi performanti e non solo per le calzature ma per lo stile vivo e colorato dei capispalla, tra stile mediterraneo e urban. Tagli nuovissimi e comodi per il cappotto 7/8 grigio nuvola di ecopelliccia, la cappa imbottita e reversibile argento/maculata che garantisce molta versatilità di prodotto, il gilet lungo blu imbottito di materiale riciclato, il parka lungo trapuntato e imbottito di piuma rigenerata. Perché oggi un bel capo non può non essere anche sostenibile e rispettoso della Natura, come è sempre stato negli obiettivi di Geox che nasce in una bella regione come il Veneto. Insieme ai capispalla, le sneaker come il modello Nebula 2.0 in sette varianti di colore, con suola forata e membrana traspirante e waterspoof.

Il ’Respiro dell’autunno’ centra molti obiettivi, forte dell’esperienza del brand che vanta l’entusiasmo senza fine e la preparazione sul prodotto del Presidente Mario Moretti Polegato che di recente durante la Milano Fashion Week per l’estate 2025 ha presentato a stampa e buyer ancora tante novità, brevettando la scarpa senza lacci con una nuova tecnologia che permette di calzarla comodamente senza usare le mani e senza chinarsi che si chiama ’Sferica Plus’ ed è secondo il presidente di Geox "la scarpa della libertà".

Ma torniamo alla capsule di cui Penelope Cruz è direttrice creativa con la sorella Monica e anche splendida testimonial. da pochi giorni in tutti i punti vendita di Geox nel mondo. "Siamo felici di averla ancora accanto a noi – racconta Moretti Polegato – perché è un’attrice versatile e una donna di grande carisma, un’artista che oggi rappresenta appieno l’immagine contemporanea e lo stile internazionale di Geox. Per questo la campagna è stata scattata tra i grattacieli di New York City, con le sneaker sullo sfondo del cielo e Penelope accanto a uno dei classici taxi gialli della Grande Mela, con l’obiettivo di Hunter & Gatti e la musica nel video di Edoardo Cruz, fratello delle due creative, con la cura di M&C Saatchi Milano.

Ricerca, innovazione, comfort, concretezza e sogno sono alla base del successo di Geox by Penelope Cruz, tra traspirabilità, impermeabilità, tecnologia, tradizione e innovazione, well design e massima attenzione alla verità dei 61 brevetti che ha promosso e ottenuto Polegato in tutti questi anni che gli hanno permesso di fare di Geox un International Brand Casual Footwear Market.