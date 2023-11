Latex Lips, ecco come ottenere le labbra di tendenza su TikTok

Le labbra sono le grandi protagoniste del make-up dell’autunno inverno 2023 2024. Accanto alle Dark Cherry Cola Lips, con una breve parentesi per le Spider Lips ad Halloween, stanno spopolando anche le Latex Lips. Come suggerisce il nome, queste ultime richiamano l’effetto lucido del latex. Anche se questo trucco è diventato virale su TikTok, in realtà non è difficile ritrovare alcuni elementi vintage che ripropongono una tendenza già in voga alla fine degli anni Novanta e nei primi anni Duemila. Sta di fatto che le Latex Lips hanno conquistato anche molte dive che hanno sfoggiato questo trucco in occasioni mondane. Alcuni esempi? Jennifer Lopez – che, per una volta, ha abbandonato i suoi celebri toni nude e neutri, facendo l’ennesima scelta azzeccata – Kim Kardashian, Gigi e Bella Hadid ed Emily Ratajkowsky.

Cosa serve

Uno dei motivi di successo, tra celebrities e non solo, delle Latex Lips, a parte il risultato finale super lucido, è costituito da fatto che servono pochi prodotti e pochi passaggi per realizzarle. I trucchi di base, infatti, sono una matita labbra marrone-nude, un rossetto liquido rosso e un gloss trasparente. Va aggiunto che si consiglia di usare preliminarmente un esfoliante labbra delicato e di qualità per renderle lisce e senza pellicine.

Passaggi

Una volta fatto l'esfoliante, va applicata la matita lungo il contorno delle labbra con un tratto deciso, quindi va sfumata con il rossetto preferito, possibilmente aiutandosi con un pennellino dalla punta fine. Infine, va completato il make-up con uno strato di gloss trasparente o di un gloss della stessa tonalità del rossetto se si desidera un effetto più accentuato (in questo caso dipende da gusti e preferenze).

Varianti

Le Latex lips rappresentano un'evoluzione delle labbra lucide che hanno dominato la scena la scorsa estate. C’è bisogno di luce e colore, anche nel trucco, che, a volte, serve a dare una marcia in più per affrontare anche le giornate più grigie e sottotono. Questo trend si unisce alla tendenza degli anni Novanta, con colori più pieni e vibranti che mai, come evidenziato anche sulle passerelle della prossima stagione primavera-estate. I colori neutri che vanno per la maggiore, come il rosa cipria, il nude, il beige e altre nuance analoghe possono tranquillamente essere adattate a questa tendenza, soprattutto se si cerca un’alternativa al rosso, di forte impatto, ma non per tutte e non adatto a qualsiasi occasione. Un’altra variazione potrebbe essere costituita dalle tonalità calde e avvolgenti dell’arancione, legate alla stagione autunnale. Ad ogni modo ciò che conta davvero per ottenere labbra in stile Latex è che siano luminose e scintillanti.

Errori da evitare

- Nei passaggi che servono per realizzare le Latex Lips è importante evitare alcuni errori per un risultato ottimale. - È importante che le labbra siano ben idratate prima dell'applicazione del trucco per evitare che risultino in rilievo pellicine e parti secche e rugose. Per questo non bisognerebbe trascurare l'esfoliazione o l'idratazione preliminare potrebbe compromettere la lucentezza e l'uniformità del trucco. - Si dovrebbe evitare di usare troppa matita per il contorno delle labbra, affinché l’effetto finale non sembri troppo innaturale. Parallelamente, sfumare in modo accurato la matita e il rossetto è cruciale per ottenere un aspetto finale più equilibrato e armonioso. - L’uso eccessivo di gloss può provocare sensazioni appiccicose e sgradevoli. È preferibile applicare uno strato sottile per evitare questa sensazione. - Come anticipato, si può variare sul colore di matita, rossetto e lucidalabbra, ma è fondamentale selezionare colori di matita, rossetto e gloss che si armonizzino adeguatamente.