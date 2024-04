Lardini concede il bis nel cuore di Tokyo. Il brand cresce ancora

Dopo la boutique di Marunouchi, il brand Lardini apre il suo secondo flagship store nel quartiere di Aoyama a Tokyo. In Giappone Lardini è già distribuito grazie a un’estesa rete di multibrand e departement stores. La boutique, di 160 metri quadri, si affaccia sulle vie del distretto commerciale di Aoyama, una delle più popolari aree di shopping e intrattenimento. L’architetto Simona Marchetti firma un ambiente minimalista, contemporaneo con grandi vetrate che offrono una visione diretta sul mondo del marchio.

Un pilastro luminoso, al centro del doppio volume su cui è distribuito lo spazio, irradia la sua luce su pavimento e soffitto della boutique enfatizzandone l’altezza, mentre il gioco delle strutture interne che gli ruotano intorno quasi a definire una giostra creano un effetto ottico elegante. Tra i materiali scelti i rack in ferro brunito che puntano all’essenziale, i toni scuri dei grigi e dei neri delle pareti e dei pavimenti che trasmettono un design accattivante. L’esposizione della collezione è pensata per valorizzare ogni look esposto, attraverso la definizione di elementi di arredo/espositivi iconici.

Dal 2021 è stata costituita la Lardini Japan: un capitolo che ha segnato l’inizio di un piano di sviluppo retail nel mercato nipponico. Il brand conta un flagship store nel quartiere di Marunouchi a Tokyo e uno shop in shop al Department store di Hankyu Mans. Le successive aperture sono avvenute nello scorso anno anche in differenti località con shop in shop in altre zone della capitale e in altre città giapponesi.