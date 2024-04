Billie Eilish: annunciata data a Bologna per il tour mondiale "Hit me hard and soft" La cantante Billie Eilish ha annunciato le date del suo tour mondiale "Hit me hard and soft", con un'unica tappa italiana a Bologna l'8 giugno 2025. L'annuncio su Instagram ha ricevuto un milione e trecentomila like in un'ora, con grande attesa per l'apertura della vendita dei biglietti il 3 maggio.