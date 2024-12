Labbra secche in inverno: i consigli per averle sempre ben idratate

Roma, 19 dicembre 2024 – Le labbra secche sono un problema comune, che diventa particolarmente evidente durante i mesi invernali. Il freddo, l’aria gelida e il vento pungente sono fattori che accelerano la disidratazione e la fragilità della pelle delle labbra, una zona del corpo molto sottile e vulnerabile. Inoltre, l'uso dei riscaldamenti, seppur necessario per contrastare il freddo, contribuisce a ridurre ulteriormente l'umidità atmosferica, aggravando la secchezza cutanea che provoca screpolature e taglietti. In alcuni casi, poi, quest’ultima può essere il sintomo di una condizione dermatologica sottostante, come dermatite, psoriasi o infezioni virali.

Prodotti naturali

I dermatologi suggeriscono diversi rimedi per prevenire e trattare la secchezza delle labbra. I principali consigli dei professionisti includono l’utilizzo di balsami labbra protettivi. È importante scegliere prodotti che non solo idratano, ma che creano anche una barriera contro il freddo e la scarsa umidità. Ingredienti come burro di karité, lanolina, olio di cocco, jojoba e cera d'api sono particolarmente indicati per mantenere l’umidità e prevenire screpolature. I balsami realizzati con quesie componenti nutrono la pelle e promuovono la sua rigenerazione. Al contrario, quelli contenenti alcol, mentolo o fragranze forti dovrebbero essere evitati, poiché potrebbero irritare la pelle già danneggiata. Applicare balsami e creme specifiche, od oli naturali come quello di mandorle, cocco e argan prima di andare a dormire è una pratica efficace per mantenere le labbra idratate durante la notte, favorendone la riparazione e la rigenerazione cutanea. Oltre a raccomandare trattamenti naturali e cosmetici specifici, gli esperti sottolineano l’importanza di identificare e curare a stretto giro eventuali patologie dermatologiche che potrebbero aggravare la situazione.

Altri consigli

Una delicata esfoliazione delle labbra può essere utile per rimuovere le cellule morte sulle labbra, favorendo il rinnovamento della pelle. Tuttavia, il procedimento deve essere eseguito con molta cautela, utilizzando scrub naturali a base di zucchero di canna e miele per evitare irritazioni. È importante non esfoliare troppo frequentemente, limitandosi a una volta alla settimana. Dopo l’esfoliazione, occorre applicare un buon balsamo labbra o un prodotto analogo. L’idratazione dell’organismo gioca un ruolo altrettanto importante. Bere abbondante acqua durante la giornata e seguire una dieta ricca di vitamine A, C ed E, contenute per esempio in carote, agrumi, avocado e noci, aiuta a mantenere la pelle elastica e ben idratata. Un'altra abitudine da evitare è quella di umettarsi le labbra, che, pur essendo un comportamento istintivo, peggiora la situazione. La saliva evapora rapidamente, lasciando le labbra ancora più secche e irritando la pelle fragile. I dermatologi raccomandano di sostituire questa abitudine con l’applicazione frequente di balsamo labbra nutriente. I dermatologi, infine, consigliano di utilizzare prodotti con protezione solare (SPF 15 o superiore), poiché i raggi UV possono danneggiare la pelle anche in inverno.