La Pasqua dei Windsor tra cappellini e abiti pastello. Torna il “reietto” Andrea (con Fergie), assenti William e Kate

Roma, 20 aprile 2025 – Cappellini vari in pieno stile british, abiti pastello e sorrisi a pioggia in una giornata scandita dal sole (a differenza che in Italia). La Pasqua della famiglia reale britannica si è svolta, parzialmente alla luce dei fotografi, nel castello di Windsor. Al servizio nella St George’s Chapel hanno preso parte re Carlo e la regina Camilla, apparsi in forma smagliante al ritorno dal viaggio in Italia. Con loro diversi membri della royal family, tra cui è spiccata la presenza del principe Andrea. Il “reietto”, come è stato definito dalla stampa britannica il duca di York dopo gli scandali che lo hanno travolto negli ultimi anni e l’inevitabile messa ai margini decisa già dalla regina Elisabetta, è apparso di ottimo umore, dispensando sorrisi e strette di mano al fianco dei fratelli.

Carlo e Camilla a Windsor (Ansa)

A Windsor sono stati fotografati la principessa reale Anna con il marito, il vice ammiraglio Tim Laurence, il principe Edoardo, duca di Edimburgo, con la moglie Sophie (tra i membri più attivi, pubblicamente, della famiglia reale, soprattutto dopo la rottura con Meghan e Harry) e il figlio James.

Il prince Edoardo con il figlio James e la moglie Sophie a Windsor (Ansa)

Andrea, che aveva saltato il tradizionale raduno natalizio di Sandringham dopo le ultime polemiche per un suo presunto legame con una spia cinese, era accompagnato dalle figlie, Beatrice ed Eugenia, e dalla ex moglie Sarah Ferguson. Il duca di York, dopo essersi prestato ai flash dei fotografi senza lesinare sorrisi, è entrato rapidamente nella cappella mentre la sorella Anna si intratteneva con il decano di Windsor, Christopher Cocksworth.

Timothy Laurence, marito di Anna, e il Principe Andrea a Windsor per il servizio pasquale (Ansa)

Il buon umore di Andrea non è casuale, ma certifica il periodo di relativa tranquillità dopo che, a marzo, il principe era stato fotografato scuro in volto durante una cavalcata a Windsor, in seguito alla sua esclusione dal servizio del Commonwealth.

Eugenia di York con il marito Jack Brooksbank e sua madre Sarah, Duchess (Ansa)

Si è notata, invece, l’assenza del principe e della principessa del Galles. Erano mancati anche l’anno scorso, quando Kate era alle prese con i trattamenti per il cancro, ora in remissione. I principi stavolta hanno scelto di passare il fine settimana nella tranquilla tenuta di Norfolk per trascorrere la Pasqua in famiglia prima che George, Louis e Charlotte tornino a scuola.

Nel frattempo, la regina Camilla, oggi in abito azzurro pastello, ha parlato del marito rivelando come Carlo, impegnato nelle cure per il tumore, sia "motivato" dal suo desiderio di aiutare gli altri, mentre il re stesso ha affermato di "amare il suo lavoro". La Bbc riferisce che l'apparizione del monarca alla messa di Pasqua rappresenta un segno di recupero dopo il suo trattamento e un importante momento di sostegno per la monarchia.