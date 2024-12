Effetto orsacchiotto, i trucchi per realizzare le labbra vellutate virali su TikTok

La bocca a specchio, molto lucida, protagonista delle ultime stagioni sta ormai lasciando spazio a una nuova tendenza che sta conquistando i social: le labbra opache e vellutate. Questo cambio di rotta è visibile tanto sulle passerelle quanto sui red carpet, dove un trucco più discreto e sofisticato hanno preso il sopravvento. Agli MTV EMAs 2024, per esempio, Rita Ora ha sfoggiato un trucco dalle labbra morbide e vellutate, perfetto per chi desidera un aspetto naturale, ma curato ed elegante al tempo stesso.

Effetto orsacchiotto

“L'effetto peluche” è una delle ultime texture che mancavano nel mondo del beauty per le labbra: è morbida e setosa, s’ispira all’attuale tendenza in voga nel mondo del beauty ed è caratteristica dei make-up coreani. Il trend si è affermato in particolare da quando una nota azienda newyorchese ha realizzato un rossetto particolare e multitasking con una formulazione che consente di tenere le labbra idratate a lungo, fino a 12 ore, e con un aspetto vellutato, senza sbavature, perfetta per l’inverno 2025. Grazie agli ingredienti come la vitamina E ed l'aloe vera, le labbra rimangono idratate, morbide e senza macchie. Per rossetti come questi l’applicatore è progettato per rilasciare il pigmento in modo uniforme, seguendo la forma naturale delle labbra.

La nuance Coquettish

Il prodotto è disponibile in vari colori, ma la nuance che sta andando forte nella grande distribuzione e su TikTok è quella Coquettish, ideale per un look che coniuga delicatezza e sensualità, con un tocco di femminilità. Si tratta di una sfumatura di marrone nude calda, romantica e raffinata. Il nome si richiama al termine francese coquette, che significa femminile e seducente. All’occorrenza e quando si è di fretta, si può utilizzare la stessa tinta anche come blush per ottenere un risultato armonioso e ben coordinato sulle guance. La texture della tinta è morbida e, dopo circa 10 minuti di asciugatura, l’effetto finale è opaco, ma sfumato. Per un risultato ancora più soft, si può utilizzare un correttore leggero sui bordi delle labbra, creando un contrasto delicato.

Come truccare viso e occhi

Una pelle dall’aspetto naturale e luminoso è essenziale. È utile applicare un primer idratante e un fondotinta dal finish glow, leggero ma uniforme, con un po’ di blush rosa tenue o pesca sfumato sugli zigomi. La cipria, preferibilmente trasparente, può essere spolverizzata solo nella zona T per controllare la lucidità, lasciando il resto del viso radioso. Un illuminante leggero sugli zigomi, sull’arco di Cupido e sulla punta del naso aggiunge una nota di luce. Per gli occhi, si consigliano tonalità neutre o rosate, come beige, rosa cipria o marroni caldi, stendendo un colore chiaro sulla palpebra mobile e un tono più scuro nella piega dell’occhio per aggiungere profondità. Un tocco di ombretto shimmer al centro della palpebra o nell’angolo interno illumina lo sguardo. Per le ciglia, basta un mascara volumizzante e allungante, applicato con attenzione per un risultato definito ma non eccessivo. Le sopracciglia, curate e pettinate verso l’alto, completano il look. Si possono riempire con una matita o un gel dal tono naturale, fissandole con un prodotto trasparente per mantenerle in ordine.