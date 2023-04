La musica, l’amore, la vita Maison Gainsbourg apre al pubblico

Sta per aprire al pubblico, per la prima volta, la celebre (e pittoresca) casa parigina di Serge Gainsbourg. È dall’anno della sua scomparsa, il 1991, che gli estimatori del cantante francese di Je t’aime... moi non plus depongono fiori e altri omaggi davanti all’abitazione, nel settimo arrondissement di Parigi. Ma ora la figlia, l’attrice Charlotte Gainsbourg, ha deciso di rendere accessibile l’abitazione del padre, al numero 5 bis rue de Verneuil. D’ora in poi sarà Maison Gainsbourg. All’esterno, lungo la strada, la casa è accessibile da un cancello circondato da scritte, graffiti e un grande ritratto murale del cantante, all’interno è pieno di oggetti che testimoniano la vita artistica di Serge, ma anche la sua storia d’amore con la moglie Jane Birkin e la vita quotidiana con le figlie Kate e Charlotte. "All’inizio – ha detto una volta Charlotte – era la casa di famiglia e al tempo di mia madre c’erano poche cose, poi papà l’ha trasformata in un museo pieno di oggetti; era difficile camminare senza aver paura di rompere qualcosa".

Nella Maison Gainsbourg saranno visibili fra gli altri quadri di Salvador Dalì, strumenti musicali, foto, abiti e addirittura posacenere strapieni di sigarette senza filtro. Gainsbourg aveva acquistato la proprietà nel 1969 e per dodici anni vi abitò con Jane Birkin. Sono attesi centomila visitatori alll’anno. Apertura il 20 settembre.