"La Felicità a 80 anni? È cantarla ancora"

Al Bano, il suo nuovo tour teatrale È la mia vita parte il 28 da Torino. Il 20 maggio compirà 80 anni. E due giorni prima festeggerà il compleanno all’Arena di Verona con parenti, amici e fan. "Non festeggio, prego, vado ancora una volta a “lavorare“ all’Arena di Verona e… a fare festa a chi vuol farmi la festa". Ecco perché ha intitolato la serata 4 Volte 20. Cosa s’aspetta? "Sarà tutta una sorpresa. Anche per me. Vivo, infatti, una bella scissione tra il cantante e la persona. E Al Bano è bravo a spiazzare Carrisi. Ma se siamo fatti tutti di ego e alter ego, penso proprio che all’Arena l’alter ego farà una bella festa all’ego". Gianni Morandi ha detto che, se lo chiama, viene. "Ci siamo già sentiti. E mi ha detto che ci sarà. Solo Massimo Ranieri non potrà, perché ha un altro impegno". A proposito: avete impiegato 27 anni per riuscire ad esibirvi in trio a Sanremo. Ora, il tanto agognato tour mondiale con Morandi e Ranieri? "Quest’anno la tournée sarebbe stata un problema per tutti e tre. Proveremo a ragionarci fra un anno e mezzo. Morandi dice che possiamo anche aspettare, perché tanto siamo giovani....