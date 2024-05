Le serie tv in uscita su Sky e Now a maggio 2024

Con l’arrivo del mese di maggio, si arricchisce il catalogo delle offerte legate alle serie tv disponibili su Sky e in streaming su Now. A seguire potete leggere la guida con tutte le uscite e la data in cui saranno disponibili i titoli.

Le serie tv di maggio 2024 su Sky e Now, dal finale de “Il Re 2” a “Il Tatuatore di Auschwitz”

Il mese si apre con gli ultimi due attesi appuntamenti con “Il Re 2”, fiction con protagonista Luca Zingaretti. C’è curiosità sull’epilogo della storia di Bruno Testori, il direttore del carcere di frontiera costretto a riparare il prezzo del suo accordo con i Servizi e cercare di trovare un modo per proteggere e tutelare se stesso e il suo regno appena riottenuto. Gli episodi conclusivi sono disponibili dal 3 maggio.

Novità assoluta, invece, “Il Tatuatore di Auschwitz”. Si tratta di una miniserie che ha origine dal romanzo di Heather Morris ed è prodotta da Sky Studios. Al centro della vicenda, la storia vera di Lale (ad interpretarlo è Harvey Keitel) che decide di aprirsi e raccontare il suo tormentato e sofferto passato all’aspirante scrittrice Heather Morris (a vestire i suoi panni è Melanie Lynskey). E così, mentre rivela la sua sofferenza, troverà spazio anche l’amore con Gita. Tra i due inizierà una relazione sentimentale apparentemente impossibile, ambientata nei campi di sterminio. Assisteremo quindi a due piani temporali diversi: i ricordi del protagonista e la storia tra lui (da giovane) e Gita, fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Una storia che farà commuovere ed emozionare. Il libro da cui è tratto, uscito a gennaio 2018, fu un successo assoluto di vendite, risultando il bestseller numero 1 del New York Times. A ottobre 2019, il romanzo aveva venduto già più di tre milioni di copie in tutto il mondo.

Il 20 maggio, invece, arriverà “Il simpatizzante”. La miniserie arriva dall’americana HBO e vede come attore protagonista Robert Downey Jr. Per l’attore una missione molto stimolante e impegnativa dal momento che si ritroverà ad interpretare ben 4 personaggi diversi. Al centro della trama, una vicenda di spionaggio ideata da Park Chan-wook e tratta dal romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2016. Siamo nel periodo conclusivo della guerra del Vietnam e il protagonista è una spia comunista che si trova infiltrata nell’esercito del Vietnam del Sud. L’uomo deve scappare in esilio, tra i rifugiati negli Stati Uniti, e anche lì continua a portare avanti la sua attività di spionaggio per conto dei Vietcong. La programmazione della serie prevede il rilascio di due episodi a settimana, disponibili su Now e Sky.

Pochi giorni dopo, invece, ecco la maratona per festeggiare il decimo anniversario di “Gomorra”. Su Pop-up Sky Atlantic, il 25 maggio ci sarà Sky Atlantic Gomorra, canale totalmente incentrata sulla serie Sky Original. In calendario saranno disponibili tutti gli episodi della serie e, inoltre, il film L’immortale e alcuni speciali dietro le quinte della saga.

Nelle settimane di maggio 2024, continueranno gli appuntamenti consueti con i nuovi episodi di Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med (in onda con le nuove stagioni il martedì) e Law & Order: SVU (tutte le domeniche gli appuntamenti inediti).