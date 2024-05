Fedez superstar al Salone del Libro: parlerà di salute mentale

Torino, 3 maggio – Fedez parlerà della salute mentale dei giovani alla 36/a edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal titolo “Vita Immaginaria”. Il rapper, spesso al centro dell’attenzione dei media per gossip futili, da tempo si è fatto portavoce del tema raccontando la sua esperienza personale e cercando di abbattere i tabù che lo circondano. Domenica 12 maggio dialogherà con il presidente nazionale dell’Ordine degli psicologi David Lazzari nell’Auditorium del Centro Congressi. L’incontro, in collaborazione con Fondazione Fedez e Volontariato Torino, offrirà un focus sul potere creativo della musica come “strumento per affrontare le sfide della vita e curare il proprio benessere psicosociale”.

Fedez ha già portato il tema della salute mentale al pubblico. Lo scorso febbraio ha partecipato a un incontro con 370 studenti al Circolo dei Lettori di Torino, raccontando la sua esperienza personale con la depressione e gli psicofarmaci e sottolineando l’importanza dell’argomento in generale, che in Italia ancora non viene considerato a dovere. Più di recente ne ha riparlato alla trasmissione “Belve”, ospite di Francesca Fagnani su Rai2. L’evento al salone, spiegano gli organizzatori, “fa parte di un percorso più ampio intrapreso nell’ultimo anno dalla Fondazione Fedez per abbattere lo stigma della salute mentale e sostenere progetti di inclusione sociale che utilizzano l’arte come motore di benessere mentale, fisico e sociale dei più giovani”.

Sotto la direzione di Annalena Benini, il salone quest’anno si svolgerà da giovedì 9 a lunedì 13 maggio, con un programma di quasi duemila eventi dedicati al tema della “vita immaginaria” che, come scrive Natalia Ginzburg, “muove la vita creativa e a volte anticipa e indovina le vicende della vita reale”. Scopo degli incontri sarà quello di far riflettere sul presente, ma anche sul futuro, e proprio in questo contesto si collocherà l’intervento di Fedez.

Non è la prima volta che il Salone Internazionale del Libro di Torino ospita personalità della cultura pop suscitando grande attenzione da parte del pubblico. Da cantautori come Venditti e De Gregori a registi e personalità del cinema come Checco Zalone o la crew della serie Netflix “Mare Fuori”, ospite la scorsa edizione. Il programma completo di quest’anno è disponibile su salonelibro.it, dove è possibile prenotarsi per partecipare agli eventi.