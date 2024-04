Harry a Londra l’8 maggio. Mano tesa di William e Kate, ma Meghan rifiuta l’incontro

Roma, 2 aprile 2024 – C’è una data per il ritorno del principe Harry a Londra ed è l’8 maggio, giorno della funzione alla cattedrale St.Paul per il decimo anniversario degli Invictus Game, evento benefico ideato dal secondogenito di re Carlo.

In quell’occasione è dato per certo un incontro di Harry con il papà malato di cancro, mentre sembra improbabile una visita i principi del Galles, suo fratello William e sua moglie Kate Middleton, quest'ultima alle prese con un ciclo di chemioterapia dopo la scoperta di un cancro addominale.

Kate e Meghan a Wimbledon

Altro nodo è l’arrivo in Inghilterra di Meghan e figli: secondo gli esperti reali la duchessa dovrebbe rimanere in California a causa delle preoccupazioni di William per la sicurezza.

Ma soprattutto, secondo l’esperto reale Tom Quinn, sarebbe proprio Meghan a puntare i piedi e a opporsi alla visita nel Regno Unito, nonostante William e Kate avrebbero invitato i duchi del Sussex a portare a Londra i figli Archie e Lillibet.

"William e Kate - ha raccontato Quinn - hanno chiesto a Meghan e Harry di portare i bambini e di fare pace, ma senza esito: non c'è possibilità per ora che Meghan porti i bambini nel Regno Unito".

Archie e Lilibet vivono con i genitori in California e hanno trascorso un tempo molto breve con la famiglia reale. I figli di Harry e Meghan hanno potuto incontrare i reali durante il Giubileo di platino della defunta regina Elisabetta II, ma non sono riusciti a vederla un'ultima volta prima che morisse.

Sembra ancora una volta impossibile, dunque, che si concretizzi un riavvicinamento tra le due cognate dopo la notizia del tumore che i duchi eli Sussex hanno appreso insieme al mondo intero dal video girato dalla principessa del Galles e pubblicato dalla Bbc.

C’è però ancora qualche possibilità che Harry, una volta a Londra, incontri suo fratello e sua cognata dopo aver fatto visita al padre malato.

Sono anni che questo incontro non avviene e secondo i ben informati i rapporti sono ai minimi termini dopo l’uscita dell’autobiografia di Harry ‘Spare’, dove il duca ribelle ha raccontato di rapporti orribili e di litigi furibondi con il fratello William.

La mano tesa, ora, arriverebbe da William e Kate e non viceversa, nonostante il momento difficili che stanno vivendo i principi del Galles.

Harry e Meghan hanno telefonato privatamente ai cognati dopo aver appreso la notizia del cancro, ma a quanto pare quella era l’unica ‘mossa’ in programma. I duchi del Sussex non hanno nessuna intenzione di fare la pace.