Kate Middleton, il dono speciale per il fratello James diventato padre

Si prospetta un Natale felice per i Middleton. La famiglia della principessa Catherine, infatti, si è allargata. La futura regina è diventata di nuovo zia. Questa volta ci hanno pensato il fratello, James, e la moglie dell’imprenditore, la consulente finanziaria Alizée Thevenet, diventati da poco genitori per la prima volta.

Il regalo di Kate

Per ora non si conosce né il sesso né il nome del bambino. I neo genitori sono stati fotografati mentre stavano facendo una passeggiata con il loro neonato a Notting Hill a Londra. Stando a quanto si dice, la sorella di James, la principessa del Galles, moglie di William, erede al trono d'Inghilterra, avrebbe fatto loro un regalo speciale. Pare, infatti, che Kate abbia donato alla coppia un passeggino blu navy di super lusso – considerato l’equivalente delle Rolls-Royce per le auto, tanto per intenderci – identico a uno che la principessa ha usato in passato, alla nascita del primogenito George, terzo in linea di successione.

I neo genitori

James Middleton e Alizée Thevenet si sono conosciuti nel 2018 e si sono sposati nel 2021. Per il fratello minore di Kate l’incontro con l’attuale moglie ha segnato la fine di un periodo difficile, in cui l’uomo ha dovuto affrontare la depressione. Ma ora sembra tutto superato. La coppia risiede in una tenuta da sogno nel Berkshire e ama molto i cani. Ne ha cinque: Zulu, Inka, Luna, Mabel, Nala. In passato c’era anche un sesto quattrozampe, Ella, il cocker spaniel madre di Lupo, noto cagnolino di George, Charlotte e Louis), scomparsa all’inizio dell’anno.

Il ricordo di Ella

È stata proprio Ella a fare da Cupido tra Middleton e la Thevenet, avvicinando la consulente finanziaria di origini francesi nell’estate di cinque anni fa a un club di South Kensington. Lo ha raccontato lo stesso Middleton al ‘Telegraph’, spiegando che quel giorno è rimasto subito colpito dalla futura consorte, che siedeva a un altro tavolo quando Ella si è diretta verso di lei. James, allora, ha fatto recapitare alla donna un messaggio da un cameriere, invitandola a bere qualcosa con lui. “Di solito non lo faccio mai”, ha aggiunto. Evidentemente ne è valsa la pena. Ella è stata fondamentale nei momenti bui di James, che grazie alla sua fedele amica ha potuto combattere la depressione anche con la pet therapy.

I nonni Middleton

Il bebé di James e Alizée è il settimo nipote per Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate. Il nipotino si aggiunge al principe George, alla principessa Charlotte e al principe Louis, figli dei principi di Galles, e a Arthur, Grace Elizabeth e Rose, nati dal matrimonio della loro secondogenita, Pippa, con il milionario James Matthews. I Middleton si sono mostrati finora nonni molto presenti e affettuosi. E c’è che dice che si stiano già portando avanti per i preparativi natalizi. Le loro festività, quest’anno, saranno all’insegna di giochi e regali per i piccoli di casa a cui si è aggiunto un nuovo arrivo.