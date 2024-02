Jurgen Teller alla Triennale. E poi il genio di Walter Albini

Da una parte la moda, dall’altra la storia della moda. Alla Milano Fashion Week, oltre alle passerelle ci sono stile, emozione, ispirazione, fotografia e racconto. Tra gli eventi più attesi c’è la mostra sulle immagini di Jurgen Teller alla Triennale di Milano, voluta dal suo presidente Stefano Boeri e promossa da Saint Laurent, maison francese presieduta da Francesca Bellettini che ha come direttore creativo il bravo Anthony Vaccarello. ’I need to live’, il titolo della personale di Teller che resta aperta fino al primo aprile e che avrà il suo clou sabato 24. La mostra, già allestita al Grand Palais Éphémère a Parigi, ripercorre la carriera di Teller esponendo molti suoi lavori, immagini subito riconoscibili, nuove serie fotografiche, video e installazioni. Inoltre Teller e Vaccarello hanno creato una collezione di lifestyle con le immagini delle foto tra t-shirt, vinili, cuscini e oggetti per la casa, disponibile su ysl.com

Altro evento imperdibile è quello promosso dal Museo del Tessuto di Prato che presenterà martedì a Casa Manzoni la mostra dedicata a ’Walter Albini. Il talento, lo stilista’ curata da Daniela Degli’Innocenti e da Enrica Morini: la mostra sull’uomo che ha creato negli anni Settanta il pret-à-porter italiano, si terrà dal 23 marzo al 22 settembre a Prato.

A Fabbrica del Vapore ecco ancora un big della cultura come Guido Harari con 50 anni di fotografia e racconti, aperta fino al 7 aprile. Si riaprono anche i nuovi spazi di Corso Como 10. Infine il premio come dei Maestri d’Eccellenza a Palazzo Clerici martedì 20 promosso da Louis Vuitton e Loro Piana.

Eva Desiderio