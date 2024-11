Jovanotti con Montecristo. Verso Sanremo

Dedicato alla Sirena che gli ha tagliato la strada per costringerlo "a guardare il mondo con occhi nuovi". Jovanotti esorcizza l’incidente in bicicletta di un anno e mezzo fa con Montecristo, il singolo dal respiro reggaeton che gli ha costruito attorno Dardust per festeggiare, nel segno di Dumas, il suo coraggio di gatto dalle "nove vite e un solo cuore". Lorenzo, 58 anni, lo colora con un videoclip spadaccino, diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts, girato all’alba davanti alle onde del Lido di Staranzano (Gorizia) tra colorati “spettri” etnici evocati dai performer di Kataklò e cavalli di Camargue. "Montecristo è nata per caso, o per forza, come succede con i sogni" spiega Jova a proposito di questo primo assaggio del nuovo album in uscita a gennaio che con tutta probabilità presenterà a Sanremo la prima serata di Festival. Tutto nell’attesa del tour PalaJova 2025! al via il 4-5 e 7 marzo dalla Vitifrigo Arena di Pesaro. "È un brano che racchiude un’atmosfera metafisica, nato probabilmente durante la mia prima convalescenza, dopo l’intervento di un anno e mezzo fa. In quel periodo ascoltavo l’audiolibro, letto da Andrea Giordana, del Conte di Montecristo. E mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista: un uomo che perde tutto e rinasce".

An.Spi.