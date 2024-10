Johnny Depp si racconta a ‘Che tempo che fa’: da Al Pacino a Andrea Bocelli tutti i riferimenti dell’attore Usa

Ieri sera, domenica 27 ottobre 2024, il celebre attore americano Johnny Depp è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione "Che tempo che fa" sul canale Nove. L'intervista ha offerto uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera dell'attore, con particolare attenzione al suo ultimo progetto cinematografico "Modì - Tre giorni sulle ali della follia".

Il film su Amedeo Modigliani

Depp ha parlato diffusamente del suo secondo film da regista, incentrato sulla vita del pittore italiano Amedeo Modigliani. La pellicola, che vede come protagonista Riccardo Scamarcio nei panni dell'artista livornese, si concentra su 48 ore turbolente della vita di Modigliani a Parigi nel 1916.

Le dichiarazioni di Scamarcio sul film diretto da Johnny Depp

L'attore ha raccontato con entusiasmo il processo creativo dietro il film, sottolineando come la sceneggiatura fosse in continua evoluzione durante le riprese. "Il primo giorno di riprese ho riscritto completamente una scena un'ora prima di girarla", ha rivelato Depp, evidenziando l'approccio dinamico e flessibile adottato sul set.

L'incontro con Riccardo Scamarcio

Uno degli aneddoti più divertenti dell'intervista ha riguardato il primo incontro tra Depp e Scamarcio. L'attore americano ha raccontato di aver contattato Scamarcio mentre quest'ultimo si trovava in un'area di servizio in Puglia. "Ero in un autogrill con mia figlia e la tata in macchina", ha ricordato Scamarcio, "mentre Johnny era nel suo ufficio a Londra".

Johnny Depp e Riccardo Scamarcio alla registrazione della trasmissione “Che Tempo che fa” negli studi de La Nove

Collaborazione con Al Pacino

Depp ha anche parlato della presenza di Al Pacino nel cast del film, nel ruolo del collezionista d'arte Maurice Gangnat. Ha elogiato la professionalità e il talento del leggendario attore, definendolo "un uomo dalla gentilezza estrema”. “Quando ti parla – ha aggiunto Depp. devi ascoltarlo senza fiatare. Lui è il Padrino!”.

Apprezzamento per Andrea Bocelli

Durante l'intervista, Depp ha espresso grande ammirazione per il tenore italiano Andrea Bocelli. "È come un mistico, è una persona davvero piena", ha dichiarato l'attore, mostrando un sincero apprezzamento per il talento e la personalità del cantante.

Riflessioni sulla carriera e sulla vita

L'attore ha anche condiviso alcune riflessioni personali sulla sua carriera e sulla sua vita. Ha parlato delle difficoltà incontrate e dei successi ottenuti, tracciando un parallelo tra la sua esperienza e quella di Modigliani. "La sua è stata una vita di difficoltà ma, alla fine, segnata dal trionfo", ha affermato Depp, lasciando intendere una certa identificazione con l'artista italiano.

L'intervista di Johnny Depp a "Che tempo che fa" ha offerto uno sguardo intimo e approfondito sulla vita e la carriera dell'attore, con particolare attenzione al suo ultimo progetto cinematografico. Le sue parole hanno rivelato non solo dettagli interessanti sul film "Modì", ma anche aspetti della sua personalità e del suo approccio al lavoro. L'entusiasmo di Depp per il cinema italiano e per i talenti del nostro paese, come Scamarcio e Bocelli, ha certamente lasciato un'impressione positiva sul pubblico italiano.