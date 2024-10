Depp è tornato: "Modì era come me. Il successo non mi interessa"

"È vero, c’è molto di me in questo Modì", dice Johnny Depp. "Modigliani, il Modigliani che ho visto io, mi assomiglia: non me ne importa niente del successo, non sono disposto a scendere a compromessi, non sono disposto a fare il lacchè di nessuno". Johnny Depp parla, con pochissimi giornalisti, in un hotel di Roma. L’aereo che lo portava dagli Stati Uniti è atterrato in ritardo, e alla conferenza stampa Depp non ha fatto in tempo a partecipare. Ma ci tiene a raccontarsi:"Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi". Nell’immediato futuro ci sono due film da regista e due da attore: "Non vi libererete così presto di me... Da attore dovrei interpretare Satana diretto da Terry Gilliam, spero che il film possa vedere la luce".

È il giorno in cui la Festa del cinema di Roma è la sua festa. Depp presenta il suo secondo film da regista, Modì, il racconto di 72 ore febbrili, sconvolgenti e disperate vissute a Parigi dal grande artista Amedeo Modigliani. Un Modigliani che, sullo schermo, ha il volto di Riccardo Scamarcio. Ieri sera, Modì è stato proiettato, e Depp ha ricevuto il Premio alla carriera. È molto più di un omaggio formale: è il segno che l’Europa lo ama ancora. Dopo l’applauso enorme che nel maggio 2023 gli ha tributato il festival di Cannes, è il secondo ritorno sulla grande scena internazionale per Depp, dopo le vicende giudiziarie che hanno accompagnato il suo burrascoso divorzio da Amber Heard, con accuse incrociate di violenze, minacce, descrizioni di comportamenti assurdi dell’uno e dell’altra.

Una storia dolorosa seguita come un’appassionante soap opera dal pubblico mentre Hollywood, sull’onda del movimento #MeToo, chiudeva la porta in faccia a Depp, licenziato dalla saga Pirati dei Caraibi e anche dal blockbuster Animali fantastici. Così Depp ha deciso di mettere mano a un progetto al quale pensava da più di vent’anni: raccontare la vita di Modì. Interpretato, oltre che da Scamarcio, da Al Pacino, da Luisa Ranieri e da Antonia Desplat, Modì uscirà nelle sale italiane il 21 novembre. Ed è proprio Scamarcio che, all’incontro con la stampa, racconta la sua esperienza: "Mi sembra ancora un sogno. Lavorare con Johnny Depp, come protagonista, e avere come comprimario Al Pacino! È stata un’avventura pazzesca, incredibile. Nata da una conversazione su Zoom, mentre io ero in autogrill e Johnny a Los Angeles".

Racconta l’attore: "Siamo rimasti un’ora e mezza a parlare, ci siamo trovati, ci siamo riconosciuti. Insieme, abbiamo parlato di cinema, di Marlon Brando, che è stato suo amico, abbiamo parlato della vita. Johnny mi ha confermato quello che ho sempre pensato, l’atteggiamento che ho verso il lavoro. Cercare di arrivare a un passo dal baratro. È lì, in quello spazio sottile prima del disastro, che si trova l’humus creativo più interessante. Altrimenti, fai solo un compitino". "Johnny si fidava di me, mi ha fatto sentire amato", prosegue Scamarcio. "Questo Modigliani gli assomiglia molto, è un suo alter ego. Racchiude l’anarchia e la purezza. È un personaggio vicino a Johnny, e anche un po’ a me", dice, quasi sottovoce. Racconta ancora, Scamarcio: "Mentre volavo per raggiungere il set, mi dicevo ‘ma no, alla fine il film non si farà’. Poi siamo arrivati a Los Angeles, e ho incontrato Al. È stato di una gentilezza estrema, mi ha invitato una giornata intera a casa sua, perché voleva che ci conoscessimo, prima di iniziare a girare. Poi abbiamo affrontato quella scena. Fra me e Al. Una scena di 27 pagine, e avevo solo un’ora di tempo per impararla. Sono stato davvero a un passo dal baratro. Ma ho pensato: ‘Se Johnny pensa che ce la posso fare, io ce la faccio’. E così è stato".

Luisa Ranieri, che nel film interpreta una modella del pittore, ricorda divertita. "Il mio agente mi ha chiamata mentre ero in vacanza, mi ha detto: Johnny Depp fa un film e ti offre un ruolo. Ho riso, e ho buttato giù! Poi ha richiamato: era vero. E si è compiuto il miracolo".