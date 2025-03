Joel Meyerowitz e ’Giorgio Lotti. Fotografo di un’EPOCA’

Street photography al Museo di Santa Giulia a Brescia, dove si celebra fino ad agosto 2025 il maestro newyorkese che ne ha definito il concetto: ’Joel Meyerowitz - A Sense of Wonder Fotografie 1962-2022’ (nella foto). La prima vera antologica mai organizzata in Italia lungo la sua intera attività, dagli anni Sessanta del secolo scorso ai nostri giorni (compresi i mai visti 365 autoscatti che Meyerowitz si fece, giorno per giorno, durante il lockdown del 2020). È questa mostra l’appuntamento più atteso dell’VIII edizione del Brescia Photo Festival, con focus sugli archivi di immagini e la loro rilevanza per il futuro. Promosso dal Comune con la Cavallerizza – Centro della fotografia italiana, che inaugura per l’occasione una nuova sede. Qui, dal 12 aprile all’8 giugno 2025, si terranno due rassegne: ’Giorgio Lotti. Fotografo di un’EPOCA’, uno dei migliori interpreti del fotogiornalismo, a lungo collaboratore di riviste quali Epoca, Paris Match e Stern, e ’Maria Vittoria Backhaus’, quindi in estate ’Tanto di Tinto. L’eros di Tinto Brass’ nelle fotografie di Gianfranco Salis scattate anche nei backstage di un autentico protagonista del cinema italiano.