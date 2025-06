Pride Month, tutte le iniziative di Feltrinelli

Le Librerie Feltrinelli per tutto il mese di giugno propongono, in occasione del Pride Month, un denso programma di iniziative, incontri letterari e bookclub, per riflettere sull’importanza della diversità e della libertà di espressione come componenti fondamentali della nostra società.

Seguendo idealmente le marce del Pride, il palinsesto “diffuso” attraversa le Feltrinelli di 11 città italiane da Nord a Sud Italia mettendo al centro parole e libri con l’obiettivo di riscrivere le narrazioni, ribaltare i vocabolari e proporre un linguaggio basato sull’inclusione e sulla celebrazione delle diverse identità di genere.

Il programma prende il via il 29 maggio alla Feltrinelli di Verona Quattro Spade che ospita la prima tappa del book tour del cantautore, attivista Lgbtq+ e divulgatore Immanuel Casto in libreria con Diversamente (Bompiani). L’autore farà tappa anche nelle Feltrinelli di Genova il 16 giugno, Pisa il 18 giugno, Salerno il 2 luglio e Catania il 3 luglio, sempre nell’ambito delle iniziative per il mese dedicato al Pride.

A giugno, la Feltrinelli di Genova si concentra sulla narrativa queer attraverso la presentazione di Brutale (66thand2nd), il secondo romanzo di Salvatore Falzone che racconta le dinamiche di potere all’interno delle relazioni queer, e un BookClubTok dedicato a Lucifero - Angels Before Man (Giunti), l’ultimo capitolo della trilogia biblica queer di Rafael Nicolàs.

A Firenze, con il patrocinio del Toscana Pride, le librerie Feltrinelli propongono dal 9 al 26 giugno un programma culturale volto a esplorare identità, memoria, corpi e desideri. Tra gli ospiti, il saggista e narratore Luca Scarlini che venerdì 13 giugno alle 18.00 terrà la lectio dal titolo Firenze capovolta: storie di sirene del Rinascimento, un viaggio tra arte, genere e seduzione nei secoli passati; la sociolinguista Vera Gheno che, in dialogo con la sessuologa Chiara Gregori si confronterà sulla necessità dell’alleanza nel talk “Alleatǝ” di lunedì 16 giugno; Simone Alliva, autore di Caccia all’omo (Fandango), reportage potente sull’omotransfobia in Italia, che dialogherà con Carlotta Vagnoli, attivista e scrittrice; Dario Alì il 17 giugno con la presentazione di Natura contronatura (Meltemi), una riflessione intensa sul rapporto tra ambiente, sessualità e cultura. Ma spazio anche alle performance con quella proposta lunedì 10 giugno del collettivo Choreos, accompagnata dalle letture teatrali a cura della compagnia Sotterraneo.

La Feltrinelli di Milano Gae Aulenti il 16 giugno propone, all’ora dell’aperitivo, una serata in collaborazione con Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+, l’Associazione di promozione sociale nata nel 2007 con lo scopo di aprire la via giudiziaria al riconoscimento dei diritti delle persone Lgbtqia+.

La Feltrinelli di Pisa, in collaborazione con Pinkriot Arcigay Pisa, propone il 26 giugno l’incontro con l’atleta paralimpica italiana Valentina Petrillo, autrice di Più veloce del tempo. Il viaggio della prima atleta transgender verso la felicità (Capovolte), mentre la Feltrinelli di Parma

dedica alle tematiche Lgbtqia+ il Silent Book Party – Appuntamento a buio con l’autore, il consueto appuntamento mensile che fa incontrare i lettori con autori e autrici senza svelarne anticipatamente l’identità.

In Sicilia, la rassegna dedicata al Pride coinvolge la Feltrinelli di Palermo dove il 18 giugno è in programma, in collaborazione con Arcigay Palermo e con il patrocinio di Palermo Pride, il talk “Il delitto di Giarre” con Francesco Lepore, autore dell’omonimo libro (Rizzoli) che ricostruisce il duplice delitto che ha portato nel 1980 alla nascita del primo circolo Arcigay in Italia; la Feltrinelli di Catania propone invece al pubblico il Bookclub Amori vulcanici a cura dei librai Feltrinelli, un incontro di lettura a tema Lgbtqia+ per raccontare tutte le vite e tutti gli amori sotto la bandiera arcobaleno.

E ancora, la Feltrinelli di Bologna propone un focus sul corpo attraverso la presentazione di Corpi invisibili (BeccoGiallo) di Antonia Caruso, un libro dedicato ai corpi che nel corso di un secolo di storia sono stati emarginati, nascosti ed esclusi dalla narrazione comune, mentre quella di Napoli piazza Martiri ospita il 3 luglio, in collaborazione con Arcigay Napoli, la presentazione del libro di Stefano Mastropaolo Drag Queen. Storie e sogni di ieri e di oggi (24ore Cultura) in dialogo con le Drag Queen Sypario, Dramma e Andromeda: la storia illustrata della cultura Drag italiana attraverso le voci, in playback e no, i trucchi, gli stili, le caratteristiche delle sue protagoniste storiche e contemporanee.

Dal primo al 30 giugno, inoltre, in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia e sul sito e-commerce feltrinelli.it verrà proposta ai lettori una selezione ragionata di oltre 70 titoli che spazia dai grandi classici della letteratura come La statua di sale di Gore Vidal e Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, a opere di saggistica come Chi ha paura del gender? di Judith Butler e Altricorpi. Guida erotica all'amore queer contro tutti i pregiudizi di Paolo Armelli, fino a libri per bambini e ragazzi come Un’estate col fazzoletto da pionieri di Elena Malisova e Katerina Silvanova: un mondo di storie, esperienze e colori per celebrare la festa dei diritti Lgbtqia+.