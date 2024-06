Chi è Jessica Madsen, Cressida in ‘Bridgerton’

La terza stagione di Bridgerton è sicuramente una delle produzioni Netflix più seguite e attese da parte degli abbonati della piattaforma streaming. La terza stagione della serie tv è stata suddivisa in due parti, proprio per mantenere alto l’hype legato alla messa in onda e per non bruciarsi il clamore in poche settimane. Così, dal 13 giugno, sono disponibili gli ultimi 4 episodi di Bridgerton, in attesa dell’epilogo di questa stagione (con altre già confermate e in produzione). Tra gli interpreti della serie in costume c’è anche Jessica Madsen. Scopriamo meglio chi è l’attrice che interpreta Cressida.

Chi è Jessica Madsen, Cressida nella serie ‘Bridgerton’

Jessica Shirley Madsen – questo il suo nome completo all’anagrafe – è nata l'11 aprile 1992 a Londra. La sua prozia materna era la scrittrice inglese Dorothy Whipple. Ha anche parte di origine danese dal padre. Da giovane ha frequentato la Notre Dame Preparatory School a Cobham per poi studiare e laurearsi alla Guildhall School of Music and Drama, nel 2013. Il suo debutto televisivo è stato in un episodio della serie drammatica del 2013 di ITV ambientato negli anni '60, “Breathless”. Successivamente ha fatto parte del cast della commedia drammatica di Channel 4, “Babylon”, nella soap opera medica della BBC “One Holby City” e nel dramma in costume “Mr Selfridge”. L’esordio sul grande schermo, invece, è avvenuto nel 2017 grazie al ruolo di Clarice nel film horror “Leatherface”, prequel di “Non aprite quella porta”. Dopo aver interpretato personaggi nei film “Dark Light” come Annie Knox e in “Rambo: Last Blood” (nei panni di Becky), è stata scelta per interpretare Cressida Cowper, conquistando un successo internazionale assoluto. Del resto il riscontro di “Bridgerton” è stato immenso in ogni Paese. Il personaggio interpretato da Jessica Madsen inizialmente è risultato ostico e non particolarmente apprezzato dal pubblico ma in questa terza stagione attualmente in onda, i telespettatori hanno iniziato a conoscere più a fondo le sfumature di Cressida, con maggiore affetto. Lei stessa ha ammesso di essere entusiasta per questa evoluzione in corso: “La maschera sta cadendo da Cressida. Sta diventando un essere umano. Stiamo iniziando a vedere il suo lato umano e scoprendo perché è così. Sì, ogni ragazza cattiva ha qualcosa sotto e dentro di sé”. Nei giorni scorsi, la Madsen ha celebrato il mese del Pride e dell’orgoglio Lgbtq+ condividendo uno scatto su Instagram insieme alla scritta “"Innamorata di una donna, ne parlo a gran voce e ne sono orgogliosa!”. Un coming out sulla sua bisessualità che ha ottenuto plausi e sostegno da parte di numerosi colleghi celebri. Il post è stato accolto con un'ondata di amore e supporto: Nicola Coughlan e Jonathan Bailey di Bridgerton hanno entrambi risposto al post con emoji a forma di cuore, Hannah Dodd, Joanna Bobin e l'autrice di Bridgerton Julia Quinn hanno espresso il loro supporto nei commenti. L’affetto conquistato ha portato l’attrice a ringraziare tutti quanti: “"WOW grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi”. Già lo scorso anno, sempre in questo periodo, aveva condiviso un messaggio di supporto per la bisessualità ma solo in questi giorni ha anche rivelato di essere felicemente innamorata e fidanzata con una donna.