Jeremy Allen White, chi è: carriera, film, curiosità e fidanzata

Non c’è dubbio che l’ultimo testimonial scelto da un brand come Calvin Klein abbia fatto parlare di sé come mai prima d’ora: stiamo parlando dell’attore americano Jeremy Allen White, la cui campagna promozionale per il noto marchio di intimo ha mandato in brodo di giuggiole il popolo del web, estasiato dal suo fisico statuario a dir poco.

Ovviamente, al di là dei suoi pettorali e degli addominali scolpiti, Allen White è molto di più: l’attore classe 1991 ha alle spalle una lunga carriera, coronata dal successo internazionale di una serie pluripremiata come ‘The Bear’.

Chi è Jeremy Allen White: gli esordi e la carriera

Nato a New York il 17 febbraio del 1991, ha mosso i suoi passi nel mondo dello spettacolo, almeno inizialmente, come ballerino, nonostante ad oggi sia un attore a 360°: il suo primo e più importante ruolo, quello di “Lip” Gallagher nella serie ‘Shameless’ , l’ha ottenuto appena uscito dal liceo. Grazie a questo ruolo si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico dal 2011 al 2021, per un totale di 134 episodi; nel frattempo, con il passare degli anni, White ha ottenuto qualche ruolo minore anche in pellicole come ‘Beautiful Ohio’, ‘Twelve’, ‘The time being’ o più di recente in ‘Fingernails - Una diagnosi d’amore’.

L’ultima pellicola a cui ha preso parte in ordine di tempo con un ruolo di primissimo piano è stata ‘The Warrior - The Iron Claw’, all’interno della quale ha interpretato Kerry Von Erich, uno dei membri della storica dinastia legata al mondo del wrestling. Il fisico incredibile che è riuscito a sfoggiare nello spot di intimo CK è legato proprio alla lunga preparazione atletica che è stata necessaria per rendere il suo personaggio il più credibile possibile.

Il trionfo di ‘The Bear’

La consacrazione definitiva per lui è arrivata con il già iconico ruolo dello chef Carmy Berzatto nella serie di Hulu (distribuita in Italia da Disney Plus) ‘The Bear’. Nello show, del quale è già stata confermata la terza stagione, Allen White interpreta un ragazzo problematico da vari punti di vista che dopo aver lasciato un ristorante stellato si ritrova a gestire il locale di famiglia dopo la tragica morte del fratello che l’ha lasciato pieno di debiti.

Per la sua interpretazione, Allen White si è conquistato due Golden Globe (nel 2023 e nel 2024), entrambi per Miglior attore protagonista. A partire dal successo della serie, Allen White ha così iniziato a finire sulla bocca di tutti, diventando uno dei personaggi televisivi più chiacchierati degli ultimi anni.

Il divorzio e la relazione con Rosalia

Evidentemente, una volta diventato così famoso, sono stati in tanti a chiedersi cosa stesse bollendo in pentola per lui anche dal punto di vista sentimentale. Forse non tutti sanno, per esempio, che nel suo passato l’attore vanta anche una storia importante, naufragata dopo pochi anni.

Jeremy Allen White è infatti stato sposato in passato con Addison Timlin, che l’ha reso padre di due figlie nel 2018 e nel 2020: la coppia ha purtroppo divorziato a maggio del 2023 e, nel frattempo, l’attore si è consolato tra le braccia della celebre cantante spagnola Rosalia, con la quale è stato pizzicato in atteggiamenti inequivocabili in più di qualche occasione da parte dei paparazzi.