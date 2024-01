Jeremy Allen White e Rosalia, è amore. Sui social spunta il primo bacio

Roma, 13 gennaio 2024 – Il primo, romantico, appassionato, bacio davanti al mondo tra Jeremy Allen White e l’artista catalana Rosalia (nome completo Rosalía Vila Tobella) arriva a margine dell’euforia per la vittoria del secondo Golden Globe per la serie The Bear (su Disney+) dove l’attore interpreta il ruolo dello chef Carmy Berzatto. I due hanno festeggiato la notizia a Los Angeles, svelando pubblicamente la loro passione: il bacio rubato è stato pubblicato sulla pagina X del portale Tour Motomami dedicato alla popstar. Dopo i rumor che circolano da mesi, questa è la prima conferma, seppur ancora non ufficiale, della relazione nata tra l’attore e la cantate 31enne. Nello scatto che li immortala con le labbra incollate, lei lo avvolge, lui si abbandona e per non perdersi l’attimo si appoggia al baule di un’auto.

Una nuova coppia?

A luglio scorso la popstar Rosalia ha chiuso il fidanzamento con Rauw Alejandro dopo tre anni insieme e a maggio, più o meno nello stesso periodo, l’attore, 32enne, nuovo testimonial di CK Underwear, ha iniziato le pratiche del divorzio dalla moglie Addison Timlin da cui ha avuto due figlie durante i quattro anni di matrimonio (Ezer, di 4 anni, e Dolores, di 2 anni che ha nominato nel discorso di ringraziamento ai Golden Globe 2024).

I precedenti

Tanti i momenti in cui Rosalia e Jeremy erano stati avvistati insieme a Los Angeles dal cinema Los Feliz, in occasione della proiezione del film del 1998 Wild Things e poi al ristorante italiano Little Dom, poi al mercato dei fiori. I primi a dare la notizia della vicinanza tra Rosalia e White sono stati i reporter di US Weekly: "Hanno iniziato come amici, ma le cose sono diventate romantiche", aveva rivelato una fonte in esclusiva al tabloid in merito al crescente legame tra i due. Rosalia e Jeremy non sembrano aver più voglia di nascondersi: sui social vantano 28 milioni di follower su Instagram di lei e oltre 4 milioni lui, non c’è da stupirsi se saranno nominati presto la coppia più famosa del 2024.