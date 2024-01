Jeremy Allen White, chi è il nuovo volto di Calvin Klein e dove l’abbiamo già visto

Il mondo in delirio per i muscoli e il volto da scavezzacollo del nuovo testimonial dell’intimo di Calvin Klein. E' un modello? No. E' un bravissimo e notissimo attore. Il nuovo testimonial del noto marchio di intimo è Jeremy Allen White.

Chi è Jeremy Allen White? L'attore americano classe 1991 è stato e sarà sempre per milioni di fan il Lip Gallagher di 'Shameless', serie tv che in Italia è arrivata in chiaro qualche anno fa a orari poco proponibili ma che grazie alle piattaforme di streaming ha riscosso un enorme successo. Lip Gallagher è il secondo della famiglia Gallagher dopo Fiona, la sorella maggiore. Una famiglia numerosa con moltissimi problemi da risolvere e, come dice il titolo della serie, “senza vergogna”. E Jeremy Allen White in quel ruolo se la cava alla grande, tanto da diventare un vero simbolo del cinema emergente. Ma è con la serie commedia 'The Bear' che ha ottenuto la propria consacrazione. Lì interpreta Carmen 'Carmy' Berzatto e questo ruolo gli vale il Golden Globe come miglior attore in una serie commedia o musicale. La sua carriera è lanciata, non si può certo dire altrimenti.

E ora ecco gli scatti bollenti per Calvin Klein che lo stanno facendo conoscere anche oltre la cerchia, seppur nutrita, di appassionati di serie tv. Scatti che, peraltro, riportano il marchio di moda al centro dell’attenzione e dei riflettori: con un testimonial del genere non si può certo passare inosservati, anche perché l’attore ha già una fanbase notevole in tutto il mondo. Italia compresa.

Gli appassionati di gossip, invece, lo avevano già conosciuto: da qualche settimana Jeremy Allen White ha una relazione con la cantante Rosalìa, mentre dal 2019 a maggio 2023 era stato sposato con l'attrice Addison Timlin. La coppia ha due figlie: Ezer Billie, nata nel 2018, e Dolores Wild, nata nel 2020.