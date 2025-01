Jennifer Aniston, il segreto per rimanere in forma in un superdrink

Milano, 3 gennaio 2025 – Jennifer Aniston , la celebre star di Friends, affronta il passare del tempo a colpi di allenamento e un regime alimentare che inizia con un drink speciale a colazione. All'età di 55 anni , l'attrice ha condiviso con People i segreti della sua routine mattutina e il programma che le ha trasformato il corpo. Ecco come mantiene la sua forma straordinaria, tra un superfood e il rivoluzionario allenamento funzionale Pvolve.

Un superdrink per iniziare la giornata

La giornata di Jennifer Aniston inizia sempre con una bevanda speciale . L'attrice prepara un drink a base di ARMRA Colostrum, un integratore in polvere ricavato dal colostro bovino , mescolato con acqua a temperatura ambiente e il succo di un limone intero. Soprannominato “l'oro liquido”, il colostro è un superfood bioattivo amato da molte celebrità per i suoi benefici rigeneranti.

Ma cosa rende il colostro così speciale? Questo primo latte prodotto dalle mucche dopo il parto è ricco di peptidi, immunoglobuline, anticorpi, fattori di crescita, antiossidanti, vitamine e minerali. Secondo i sostenitori, aiuta a rafforzare l'immunità, combattere i batteri e migliorare la salute intestinale.

Durante i mesi invernali , Jennifer arricchisce la sua bevanda con un tocco in più: un cucchiaino di zenzero in infusione per favorire la digestione e il sistema immunitario, oltre a una goccia di miele di Manuka per un sapore dolce e benefico. “È delizioso servito caldo”, ha dichiarato Aniston.

L'allenamento che ha trasformato il suo corpo

Per mantenersi in forma, Jennifer si affida a Pvolve, un programma di fitness a basso impatto che combina movimenti funzionali e attrezzature specifiche per migliorare forza ed elasticità. Aniston ha scoperto questo metodo circa due anni fa per affrontare un problema alla schiena e, da allora, è diventata una sostenitrice entusiasta. Nel giugno 2023, è stata nominata ambasciatrice globale del brand.

“Si può godere dell'allenamento senza farsi male e ottenere una trasformazione incredibile”, ha raccontato. “Tra tutti gli allenamenti che ho provato, questo ha trasformato il mio corpo più di tutti gli altri. Mi piace perché è flessibile: posso farlo anche quando ho poco tempo o non sono al 100%”.

Jennifer segue in particolare il programma “Strength Refined Challenge” , progettato per sviluppare forza ed elasticità. Sul suo profilo Instagram, l'attrice condivide video delle sue sessioni.

Non è mai troppo tardi