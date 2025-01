Svolta nella vita di Brad Pitt. L’attore 61enne ha recentemente ufficializzato il divorzio da Angelina Jolie. Un divorzio che era atteso da diverso tempo dopo la separazione fra i due. Un divorzio che è arrivato solo pochi giorni fa e che ha lasciato tutti un po’ sorpresi. Perché proprio adesso?

La motivazione va ricercata nella decisione di Brad Pitt di sposare Ines de Ramon, sua compagna dal 2022. Insomma, dopo anni di battaglie legali e veleni con l’ormai ex moglie, l’attore sembra essere intenzionato a legarsi anche dal punto di vista legale all’attuale compagna.

Chi è Ines de Ramon? La futura moglie di Brad Pitt ha 34 anni, è nata in Spagna e cresciuta in Svizzera, parla cinque lingue e di professione fa la dirigente in un’importante azienda che si occupa di gioielleria di lusso. Non è nuova nè ai matrimoni nè al mondo del cinema: prima di iniziare la relazione con Brad Pitt è stata sposata con l’attore Paul Wesley.

Nonostante stiano insieme dal 2022, la relazione fra Pitt e de Ramon è stata ufficializzata dagli stessi protagonisti soltanto pochi mesi fa al Festival del Cinema di Venezia.

E Angelina Jolie? Chiuso il capitolo personale, l’attrice 49enne si sta concentrando sul proprio impegno umanitario a livello internazionale: “Sebbene il recente cambio di Governo in Siria apra la possibilità di un nuovo inizio, milioni di persone hanno ancora bisogno di aiuto e le necessità principali della popolazione continuano a non essere soddisfatte” ha dichiarato su Instagram.

La domanda a questo punto è: se Angelina Jolie non è riuscita a oscurare l’affetto dei fan di Jennifer Aniston per la coppia che fu Jennifer-Brad, potrà riuscire in questa impresa Ines de Ramon?