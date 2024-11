Invecchiamento dei capelli, come mantenere giovane la chioma dopo i 40 anni

Così come accade alla pelle, anche i capelli risentono del passare del tempo. Il primo segnale visibile è la comparsa dei capelli bianchi, ma non è l’unico. Anche molte star hanno parlato apertamente del tema dell'invecchiamento, incluso l'aspetto dei capelli, che può essere un argomento delicato, specialmente per chi è sotto i riflettori. Basti pensare, infatti, a Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker, Andie MacDowell, Keanu Reeves e Hugh Jackman, solo per fare qualche nome tra lo star system di Hollywood. Sebbene sia un processo inevitabile e naturale per chiunque, è comunque possibile adottare alcune strategie per contrastarlo

Cause e sintomi principali

L’invecchiamento dei capelli inizia generalmente dopo i 40 anni, ma può manifestarsi già dopo i 25. Le cause principali sono genetiche, ormonali e legate a un microcircolo sanguigno meno efficiente nel cuoio capelluto. Con il tempo, si riduce anche la produzione della cheratina e del sebo, elementi fondamentali per la salute del capello. A questi fattori si sommano l’inquinamento, routine troppo aggressive, trattamenti chimici frequenti (come colorazioni e decolorazioni) e l’uso costante di phon e piastre, che rendono i capelli fragili e sottili. La radice dei capelli riceve meno acqua, ossigeno e nutrienti essenziali, causando una diminuzione nella produzione di cheratina, la proteina che conferisce robustezza e resistenza al fusto capillare. Il microcircolo sanguigno, inoltre, diventa meno efficiente e influisce sul ciclo di vita del capello, rallentandone la rigenerazione.

Trattamenti specifici

Anche se non si può fermare l’invecchiamento della chioma, è possibile rallentarlo con alcune attenzioni. Possono essere utili alcuni trattamenti pre-shampoo, massaggiando delicatamente oli nutrienti o esfolianti delicati per il cuoio capelluto, che preparano la testa al lavaggio e stimolano il microcircolo. Maschere e balsami specifici: prodotti a base di cheratina, collagene o oli vegetali come quello di argan e di jojoba possono rinforzare la fibra capillare e migliorare la lucentezza. Chiedendo una consulenza specifica a un parrucchiere esperto e qualificato, anche in base ai costi preventivati si possono valutare trattamenti professionali come il bond repair o altre tecniche di ricostruzione in salone aiutano a riparare i danni profondi e mantenere il capello elastico e robusto. In commercio sono ormai disponibili sieri e lozioni arricchiti con molecole innovative come peptidi e altre sostanze rinvigorenti, che favoriscono la rigenerazione del capello e che possono essere integrati nella routine, nonché dispositivi laser o led per il cuoio capelluto. Nei casi più seri e difficili o per una diagnosi precoce, ai primi segnali di invecchiamento o diradamento, è bene rivolgersi a un dermatologo o tricologo che può consigliare terapie mirate, se necessarie. A prescindere, un check-up regolare può individuare carenze o problematiche da affrontare con trattamenti mirati.

Aiuti naturali

Per contrastare l'invecchiamento dei capelli con rimedi naturali fai-da-te si possono usare anche ingredienti naturali che nutrono e proteggono il cuoio capelluto e le lunghezze, mantenendo le ciocche sane e lucenti. Come detto, la secchezza è uno dei segni principali dell’invecchiamento dei capelli. Un rimedio efficace è l’olio di cocco o l’olio d’oliva, da applicare tiepidi sui capelli. Massaggiandoli delicatamente si stimola anche la microcircolazione. Dopo averli lasciati agire per almeno mezz’ora, occorre risciacquare con uno shampoo delicato. Un’altra soluzione è il gel di aloe vera, da applicare puro direttamente sui capelli e sul cuoio capelluto. L’aloe idrata e, allo stesso tempo, aiuta anche a lenire irritazioni e favorire la crescita. Se si tende a perdere capelli, l’olio di ricino può essere un alleato prezioso. Ricco di acidi grassi, nutre i follicoli e rinforza le radici. Per un effetto potenziato, si può mescolare all’olio di mandorle o di cocco e lo si lascia agire per qualche ora prima di lavare la testa. Anche il rosmarino è un rimedio naturale ideale per stimolare la crescita. Basta preparare un infuso con foglie fresche o secche e utilizzarlo come risciacquo finale dopo lo shampoo. Oltre a rafforzare i capelli, dà una piacevole freschezza.