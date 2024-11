Inaugurato il ’Café Ginori’ al The St. Regis Florence. Lusso e stile Made in Italy

Stile, gusto e creatività. Ingredienti chiave del Made in Italy che si prepara a esportare un’altra eccellenza su scala globale. St. Regis Hotels & Resorts e il celebre marchio di porcellane Ginori 1735 annunciano una partnership di caratura mondiale che porterà il meglio del Belpaese nei luoghi più prestigiosi, arricchendo l’esperienza culinaria con presentazioni creative e italian style. Il primo Café Ginori, nato da questa straordinaria partnership, è stato inaugurato martedì nella fantastica location dell’hotel ’The St. Regis Florence’, nella città che ha dato i natali al marchio Ginori 1735.

Ed è in questo luogo magico, che gli ospiti potranno vivere un’esperienza culinaria audace e inaspettata dove la creatività e l’eccellenza gastronomica incontrano un’eleganza ricercata Ginori. Per i fortunati clienti del Café Ginori, sarà l’opportunità di abbracciare l’essenza de ‘La Dolce Vita’ e immergersi in un viaggio gourmet ispirato all’Italia che ridefinisce l’arte della ristorazione in ogni dettaglio dal club sandwich per smorzare l’appetito alla cena elegante o romantica.

A partire dalle 11 il Café Ginori at The St. Regis Florence si apre a un ’all day dining’ tra caffetteria, momento aperitivo e cocktails (colorati, gustosi, freschi). Nell’incredibile hotel progettato dal Brunelleschi – con una terrazza sull’infinito anch’essa decorata Ginori –, l’emozione è senza tempo. Come l’esaltazione del food nei piatti del menù proposti in carta. Dal ’Carpaccio di manzo con sedano e tartufo’ ispirato all’iconico carpaccio di Cipriani, con carne di prima scelta, sedano croccante, una vinaigrette allo sherry delicata e un tocco di tartufo bianco agli ’Spaghetti di Gragnano IGP’ con pomodori e basilico o un altro classico italiano, le ’Tagliatelle al ragù di vitello’.

Vista Lungarno, seduti su poltrone di design con pattern Ginori e il gusto di una cucina italiana rivisitata in chiave moderna. E le seconde portate non deludono certo le attese. Da provare la ’Milanese di vitello con insalata’ o l’alternativa ’vegetale’ con ’Cavolfiore arrostito con miso e miele, Gremolada di capperi, limone e pomodori secchi.

E, in un contesto del genere, non poteva certo mancare un’originale interpretazione del ’Rituale del Tè’ firmata The St. Regis Florence. La tea sommelier creerà un’esperienza unica, impreziosita dall’eleganza delle porcellane Ginori. Ogni giorno dalle 15.30 alle 17 un viaggio sensoriale nei tè più pregiati accompagnati da da finger food e prelibatezze dolci e salate. Un esempio originale? Il percorso degustativo della tea sommelier capace di creare miscele abbinate alle porcellane e ispirate al tema del ’Viaggio di Dante Alighieri’.

Per dare vita a questa partnership, il Master of Plating di Café Ginori guida gli ospiti attraverso un menù innovativo: Oriente Italiano, Il Viaggio di Nettuno e Labirinto. Ogni visita è un viaggio accattivante attraverso l’Art of Plating, un approccio unico che ridefinisce le regole della mise-en-place, sia dal punto di vista visivo che gastronomico, attraverso esperienze culinarie distinte durante la giornata, dalla colazione all’aperitivo.

Per prenotazioni al Café Ginori at The St. Regis Florence, visitare il sito www.cafeginori.stregisflorence.com o contattare il Café Ginori alla mail [email protected] o telefonicamente al +39 055 2716 3754.