Il trucco Scandi Girl, il make-up autunnale delle modelle scandinave

Il nuovo trend beauty per l’autunno-inverno 2024 ha già superato i 330 milioni di visualizzazioni su TikTok. Si chiama Scandi Girl make-up e si ispira allo stile minimalista ed elegante delle ragazze scandinave. La visione estetica su cui si basa questo trend punta su un look semplice e naturale, caratterizzato da una pelle delicatamente dorata, un blush nei toni del rosa e labbra effetto specchio. Ne sono già state conquistate celebrities del calibro di Kristen Stewart, Kylie Jenner e Gigi e Bella Hadid.

Luce e leggerezza

La tendenza Scandi Girl si ispira all'estetica pulita e raffinata del Nord Europa, prendendo ispirazione dalla bellezza naturale e autentica delle ragazze scandinave.

Questo trend si fonda sul principio del “less is more”, promuovendo un trucco leggero che esalta l'unicità di ogni volto utilizzando pochi prodotti. Il risultato è un effetto glamour minimalista, che combina la cura della pelle con un trucco luminoso e naturale. La base è creata con piccoli tocchi di correttore, evitando il fondotinta per una copertura più leggera e localizzata. Un bronzer cremoso viene poi applicato sugli zigomi, guance e sulla punta del naso, per ricreare l’effetto di una lieve abbronzatura, perfetto anche in autunno.

Blush sfumato

Un altro degli elementi distintivi dello Scandi Girl make-up è l’utilizzo del blush, ispirato all’immagine naturale e senza fronzoli di modelle come Helena Christensen e Elsa Hosk.

Per replicare questo effetto, il blush viene applicato a strati e sfumato con cura, preferendo texture in polvere che risultano più modulabili e facili da lavorare. Per ottenere un aspetto ancora più fresco e giovanile, il prodotto andrebbe steso nella parte alta delle guance e leggermente sotto gli occhi, senza esagerare con le quantità per evitare di allargare otticamente il viso e mantenere l’effetto lifting.

Occhi e labbra

Infine, il make-up Scandi Girl si concentra sullo sguardo, con una generosa dose di mascara nero o marrone per un look più naturale, e sopracciglia pettinate verso l’alto e fissate con gel. Il risultato finale è un trucco semplice, ma di grande impatto.

Le labbra si presentano luminose e rimpolpate: per ottenerle così, bisogna prima definire il contorno della bocca con una matita nude, preferibilmente nei toni del grigio tortora o fango, e poi aggiungere qualche tocco di gloss trasparente, lucido e volumizzante.