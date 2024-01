Il sogno di star bene e tornare in forma

Le feste molti le hanno passate a letto con influenza, tosse, raffreddore, raucedine, per non parlare della revivescenza del Covid. Sul canale Qn Salus gli esperti danno consigli su come affrontare le forme d’affezione bronchiale e delle vie respiratorie. In vista di un 2024 dedicato all’empowerment femminile ecco invece come e perché allenarsi per diventare sulle superwomen. E s’indaga nelle pieghe della dieta flexitariana per iniziare l’anno in forma o quantomeno impegnarsi a diventarlo.