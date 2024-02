Il ritorno di Adele in Europa, nuovo tour nell’estate 2024

Adele si prepara a tornare sulle scene europee. La cantante, infatti, ha annunciato che quest’estate si esibirà nel vecchio continente in quattro spettacoli esclusivi. Ecco le date del nuovo tour di Adele nel 2024: 2 agosto 3 agosto 9 agosto 10 agosto Per quel che riguarda la location, gli show si terranno tutti e quattro a Monaco di Baviera, in Germania, presso la Munich Messe. È stata la stessa Adele a raccontare alla sua community, sui social, l’ambiente che è stato creato ad hoc per lei, con uno stadio realizzato per l’occasione, unico e personalizzato sulla base delle sue esigenze e delle idee che vuole portare sul palco.

I retroscena

Com’è nato il progetto del nuovo tour di Adele in Germania nei prossimi mesi? La cantante ha raccontato che era rimasta soddisfatta dalle performance di Londra e Las Vegas, non avrebbe avuto altri programmi, anche se qualcosa in sospeso, nella sua testa, era rimasto, ovvero quello di poter esibirsi in uno stadio pop-up ideato e allestito apposta per un suo concerto. Quando è arrivata quella opportunità, ha prevalso in lei la curiosità e quindi a breve tornerà in Europa, dove l’ultima volta aveva cantato nel 2016. Adele già da un po’ sembra avere iniziato un nuovo capitolo della propria vita personale e artistica. A Monaco di Baviera festeggerà anche queste mete che sta raggiungendo.

Nuovo album

Tour di Adele a parte, non ci sono invece notizie, almeno per il momento, riguardo a un possibile disco inedito dell'artista. Adele ha detto che il motivo per cui, per un po’, è scomparsa dalle scene e non ha lanciato ulteriori iniziative discografiche non ha a che vedere con alcuna strategia, come alcuni sostenevano, ma si tratta di un’altra questione. Undici anni fa, al culmine del successo, è diventata mamma e ha voluto dedicarsi alla vita privata. Si può avere successo dentro e fuori dal palco, ha detto la cantante, e lei ha cercato e sta cercando di essere contenta su entrambi i fronti. Il figlio della cantante si chiama Angelo. Il padre è l’ex marito di Adele, Simon Konecki. Per ora sono usciti i seguenti dischi dell’artista: ‘19’ nel 2008 ‘21’ nel 2011 ‘25’ nel 2015 ‘30’ nel 2021. Le esperienze molto positive, soprattutto quelle recenti di Los Angeles, hanno fatto tornare ad Adele la voglia di esibirsi sul palco davanti ai suoi fan dopo i live passati: ‘An Evening with Adele’ (2008) ‘Adele Live’ (2011) ‘Adele Live 2016/17’ (2016-2017) Residency show - Weekends with Adele (2022-2024)