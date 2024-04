Il Piemonte celebra le produzioni artigianali. A Milano la Gelato Week

Conto alla rovescia a Rivara (Torino) per l’edizione 2024 del ’Festival del Gelato Artigianale Italiano’ (ala sua terza edizione) che si svolgerà dal 31 maggio a 2 giugno. L’appuntamento, tra arte e passione della gelateria, cultura e turismo, torna a Rivara per promuovere e condividere il mondo del gelato artigianale e gastronomico, con i migliori Mastri gelatieri d’Italia. I visitatori avranno la possibilità di provare gusti particolari e raffinati, e di scoprire tutto ciò che la cittadina in provincia di Torino ha da offrire. Spettacoli, divertimento, cibo, auto, cultura, curiosità, servizi e tanto altro ancora per grandi e piccini.

Dal Piemonte alla Lombardia il passo è breve, perché continua fino a domenica la prima edizione della seconda edizione ’itinerante’ della Milano Gelato Week. Nelle giornate dedicate all’iniziativa si potrà gustare un gelato in 50 gelaterie della città. Ogni percorso comprenderà 5 gelaterie raccolte in diverse zone della città e sarà dedicato ai 5 gusti della tradizione: cioccolato, stracciatella, nocciola, pistacchio e la macro categoria frutta. Inoltre in ciascuna gelateria ci sarà un gusto limited edition, disponibile solo durante l’evento, ispirato al tema del percorso di appartenenza. Per ciascun gusto saranno disponibili due percorsi, la cui unica differenza sarà nei formati dei gelati che si potranno degustare. Con il Giro Degustazione (10€) sarà inclusa una coppetta piccola a due gusti nelle 5 gelaterie del percorso; con il Giro Golosone (16€) sarà incluso un gelato medio (cono o coppetta di tre gusti) nelle 5 gelaterie del percorso, con vantaggi esclusivi dai partner e sponsor.