I “Killers“ di Scorsese a Cannes Con le superstar DiCaprio e De Niro

I tasselli del festival di Cannes (16-27 maggio), con lo svedese Ruben Ostlund presidente di giuria, si cominciano a comporre. Il direttore Thierry Fremaux ha annunciato ieri di aver bloccato uno dei titoli più attesi della stagione: il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, in cartellone il 20 maggio. Porterà sulla Croisette divi del calibro di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

In attesa della presentazione a metà aprile della selezione le voci si intensificano: seguendo le orme di Top Gun: Maverick, dovrebbe approdare il nuovo (e ultimo) Indiana Jones e Il quadrante del destino con Harrison Ford di nuovo protagonista, 15 anni dopo il debutto, proprio a Cannes, del precedente episodio della serie con l’archeologo avventuriero per sempre giovane grazie agli effetti speciali anti-invecchiamento utilizzati sul volto dell’ormai ottuagenario Harrison.

E si parla anche del nuovo Wes Anderson, Asteroid City, con un cast al solito stellare che include Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson e Tilda Swinton. L’Italia potrebbe essere uno squadrone con Alice Rohrwacher con La chimera, Nanni Moretti con Il sol dell’avvenire, Matteo Garrone con l’attualissimo Io capitano sul viaggio disperato di due migranti e poi ancora Marco Bellocchio con La conversione e Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, che segue un’aspirante attrice (Rebecca Antonaci) nel corso di un’unica notte a Cinecittà e nel cast ha Lily James e Willem Dafoe. Si parla anche del western queer di Pedro Almodovar.

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è basato sul bestseller di David Grann e scritto per lo schermo da Eric Roth e Martin Scorsese. È ambientato nell’Oklahoma del 1920 e descrive l’omicidio seriale di membri della ricca Osage Nation, una serie di crimini brutali che divenne nota come il “Regno del Terrore“. Dopo la premierea Cannes , uscirà per la prima volta nelle sale il 6 ottobre; l’uscita francese è fissata per il 18 ottobre e in Italia il 19 ottobre.