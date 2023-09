Hugh Jackman e la moglie Deborra-Lee Furness si lasciano: l’addio dopo 27 anni di matrimonio

Los Angeles, 16 settembre 2023 – Dopo 27 anni finisce il matrimonio tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness. "Abbiamo deciso di separarci per perseguire il nostro sviluppo personale", hanno spiegato i due attori in una dichiarazione congiunta alla rivista People. Nel comunicato la coppia sottolinea di aver "avuto la fortuna di vivere quasi tre decenni insieme, come marito e moglie, in un matrimonio meraviglioso e amorevole". "La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità – si legge ancora nel testo –. Stiamo intraprendendo questo nuovo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza"

Hugh Jackman, 54 anni, e Deborah-Lee Furness, 67, ha due figli: Oscar di 23 anni e Ava di 18. I due si sono conosciuti nel 1995 sul set della serie 'Corelli' e si sono sposati un anno dopo. All'epoca Deborra-Lee Furness si era già fatta un nome come attrice – in particolare con il suo ruolo di motociclista vendicativa in 'Shame' –, mentre Hugh Jackman era ancora una giovane matricola fresca di studi d'arte drammatica. Solo a partire dal 2000 quest’ultimo diventa una star internazionale, anche grazie alla sua interpretazione del mutante Wolverine con tutti i suoi muscoli e i suoi artigli nella prima parte della saga 'X-Men'. Ad aprile l'attore australiano aveva celebrato il 27° anniversario di matrimonio su Instagram con un romantico post. "Ti amo così tanto. Insieme abbiamo creato una bellissima famiglia. La tua risata, il tuo spirito, la tua generosità, il tuo umorismo, la tua impertinenza, il tuo coraggio e la tua lealtà sono un dono incredibile per me", aveva scritto alla moglie.