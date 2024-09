"Horizon un flop? E io insisto"

Kevin Costner, a Venezia, ieri ha presentato la seconda parte del suo grande progetto western, Horizon. E ha parlato della mancata uscita nelle sale di questo secondo film: "Probabilmente è stata una reazione allo scarso successo al box office della prima parte". Ma non sembra crucciarsene più di tanto: "Se la seconda parte fosse uscita nelle sale, non sarei potuto venire a Venezia a portarlo, perché qui non mostrano i film se non in anteprima. Quindi, la decisione degli Studios di non distribuire in sala Horizon 2 in fondo è andata a mio vantaggio". Il primo capitolo della saga era stato mostrato a Cannes, quando Costner aveva confessato di avere impiegato soldi propri per portare a termine il progetto, un progetto grandioso che prevede quattro film di tre ore ciascuno. "Alberto Barbera, invitandomi a Venezia, ha realizzato un mio sogno: Venezia è venuta in mio soccorso!". Horizon: capitolo 2 è stato inserito all’ultimo momento nel programma della Mostra, quando l’uscita in sala negli Usa, prevista in agosto, è stata cancellata, dopo che il 1° capitolo ha incassato "solo" 11 milioni di dollari nel primo weekend , dopo che ne era costati più di 100. Ma Costner non desiste dal proposito di dirigere il 3° e il 4°capitolo: "C’è qualcosa in me che aumenta il mio desiderio di fare le cose, quando qualcosa va storto. So che questa saga passerà il test del tempo. E quando apro gli occhi dopo la delusione, il mio desiderio è ancora più forte".

g.b.