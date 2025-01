Chi è Henry Junior Chalhoub, il nuovo fidanzato miliardario di Camila Cabello

Roma, 24 gennaio 2025 – Romantico inizio d’anno per Camila Cabello. Poco dopo Capodanno, infatti, la cantante è stata avvistata in teneri atteggiamenti sulla spiaggia di St. Barth, ai Caraibi, in compagnia di Henry Junior Chalhoub, miliardario di origini libanesi di 38 anni, 11 più di lei. Una dolce fuga che sembrerebbe confermare una storia sentimentale in corso tra i due.

I precedenti

I primi indizi del loro rapporto sono emersi nell'agosto del 2024, quando sono stati pizzicati insieme in vacanza a Ibiza. All'epoca, i media avevano descritto Chalhoub come un “uomo misterioso” che accompagnava l’artista dopo la sua separazione definitiva dal precedente fidanzato, Shawn Mendes. Poco prima di fine novembre hanno iniziato a circolare le voci di una vera e propria storia, in particolare dopoché i due hanno partecipato a un after-party della sfilata di Elie Saab a Riyadh, in Arabia Saudita, come riportato da ‘DeuxMoi’.

Curiosità su Henry Jr. Chalhoub

Secondo molteplici fonti come ‘People’, ‘Page Six’ e ‘E! News’, Henry Junior Chalhoub è un imprenditore con ampie disponibilità economiche e numerosi beni in suo possesso. Ha una sorella impegnata nella moda, la stilista Souraya Chalhoub. Nel 2020, Henry è stato avvistato a Portofino mentre faceva colazione con la supermodella Joan Smalls. Secondo ‘Just Jared’, in quel periodo Joan lo definiva il suo fidanzato. Circa un anno dopo, il ‘Daily Mail’ ha pubblicato le foto dei due, intenti a rilassarsi a bordo di uno yacht di lusso a Saint-Tropez.

Gli ex di Camila Cabello

Camila Cabello, che si è definita una “inguaribile romantica”, finora ha preferito tenere il più possibile le sue relazioni lontane dai riflettori. La cantante ha avuto la sua prima relazione seria con il life coach e autore Matthew Hussey. I due sono stati insieme per oltre un anno prima di separarsi nel giugno 2019. Il mese successivo, Cabello ha cominciato una intensa storia tra alti e bassi e qualche tira e molla con l'amico di lunga data Shawn Mendes, cantautore canadese che ha collaborato con lei al brano ‘Señorita’. Dopo essersi lasciati nel novembre 2021, è stata insieme per circa un anno con Austin Kevitch, cofondatore e CEO dell'app di incontri Lox Club, con il quale ha rotto all’inizio del 2023.