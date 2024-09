Hemingway in guerra: le foto inedite

Un album fotografico compilato da un volontario del New Jersey di nome Johnson, che prestò servizio con l’ambulanza della Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale, è il pezzo forte dell’asta Fine Books di Swann Auction Galleries del 24 ottobre a New York. L’album è particolarmente interessante perché Johnson prestò servizio nella stessa unità di ambulanza del futuro grande scrittore Ernest Hemingway (1899-1961). Johnson, appassionato fotografo dilettante, ha documentato la sua esperienza all’estero e ha compilato un album fotografico che include immagini rare e inedite di Hemingway e dei suoi compagni volontari dal momento della spedizione in Europa fino al servizio in Italia. Tra queste spicca un’immagine di Hemingway ferito nel suo letto d’ospedale a Milano.

Racconta Devon Eastland, lo specialista di Swann: "A 18 anni Ernest Hemingway scriveva per il Kansas City Star e aveva voglia di avventura. Insieme a un amico si offrì volontario per il corpo delle ambulanze della Croce Rossa e partì per il fronte italiano. Un altro volontario del New Jersey di nome Johnson finì nello stesso gruppo di ambulanze volontarie. Johnson era anche un appassionato di fotografia e ha scattato centinaia di foto per documentare quel periodo".

L’album fotografico contiene 351 fotografie ed è stimato 20.000-30.000 dollari.