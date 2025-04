Project UFO, la nuova miniserie su Netflix è una specie di Stranger Things alla sovietica

Il già ricco catalogo di Netflix sul mondo degli extraterrestri e del paranormale si arricchisce ancora. Niente docufilm, stavolta l’attenzione è tutta per la miniserie polacca “Project UFO” disponibile dal 16 aprile. Scopriamo qualcosa di più su questa originale produzione che arriva dall’est. E perché potrebbe valere la pena vederla.

Tra alieni e cospirazioni politiche: la trama

Mistero, satira e tensione politica si mescolano in questa serie ambientata nei primi anni ’80 nella Polonia sovietica. Diretta da Kasper Bajon, la storia si ispira a un presunto avvistamento UFO realmente avvenuto, intrecciando elementi di fantascienza con le atmosfere della Guerra Fredda.

I protagonisti principali di questa storia sono Jan Polgar, un vanitoso conduttore televisivo e Zbigniew Sokolik, ufologo proveniente da una cittadina della regione della Varmia. I due si ritrovano insieme per indagare su un misterioso atterraggio alieno, scatenando un’ondata di dubbi e credenze che divide l’intera nazione. La loro rocambolesca ricerca li conduce a svelare segreti legati al conflitto a distanza tra USA e URSS e a scoprire una rete di cospirazioni politiche.

Un ritorno negli anni ‘80 tra estetica retrò e paranoie

Prodotta da Telemark, Project UFO si distingue per la sua estetica retrò che in parte ricorda Stranger Things e per l’ambientazione accurata nella Polonia degli anni ‘80. La serie affronta temi come la paranoia della Guerra Fredda, gli intrighi politici e la diffusione ad arte di notizie false, offrendo una riflessione sulle dinamiche sociali e mediatiche dell’epoca. Curiosamente, Project UFO è anche il titolo di una vecchia serie televisiva americana fatta da 26 episodi e trasmessa su NBC tra il 1978 e il 1979.

Il cast di Project UFO

Il cast principale include Piotr Adamczyk (già protagonista di ‘Karol: un uomo diventato Papa’) nel ruolo di Jan Polgar, Mateusz Kościukiewicz in quello di Zbigniew Sokolik mentre Maja Ostaszewska interpreta Wera Wierusz.

La miniserie è composta da quattro episodi, tutti disponibili su Netflix a partire dal 16 aprile 2025. La serie è in lingua polacca, con sottotitoli in italiano o inglese.