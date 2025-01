Head Spa, il massaggio giapponese al cuoio capelluto per rigenerare corpo e mente

In metropoli come Los Angeles e New York, già da qualche tempo sono comparse parecchie head spa, conosciute anche come Scalp Bar. I servizi che offrono questi saloni sono così popolari che, come sottolinea anche un articolo dedicato sulla testata ‘Byrdie’, alcune di queste attività possono arrivare ad avere “liste d'attesa di quattro mesi per la grande richiesta”. Anche sulle piattaforme social come TikTok sono diventati popolari video e recensioni sull’Head Spa, con l’omonimo hashtag che finora ha collezionato centinaia di milioni di visualizzazioni.

Cos’è il massaggio alla cute

L’Head Spa è un trattamento che affonda le sue radici nella tradizione giapponese, ma definirlo un semplice massaggio alla testa sarebbe riduttivo. I suoi benefici non si limitano a rilassare il cuoio capelluto o migliorare la salute dei capelli: agisce anche sul viso, contribuendo a contrastare i segni del tempo e regalando un effetto lifting naturale. Oltre a migliorare l’aspetto della cute e la salute dei capelli, l’Head Spa si inserisce tra i rituali olistici più efficaci per il benessere generale. Ideale per alleviare stress e tensioni, questo tipo particolare di massaggio unisce bellezza e relax, offrendo un momento rigenerante per corpo e mente.

Come funziona l’Head Spa

Il trattamento si basa sull’interconnessione tra i muscoli facciali, il viso e il cuoio capelluto, che formano un sistema unico. L’Head Spa lavora su tre aspetti fondamentali: la rigidità muscolare, alleviando le tensioni accumulate, la debolezza muscolare, che può contribuire al rilassamento cutaneo, la perdita di elasticità, favorendo un aspetto più tonico e giovane. Nei saloni specializzati la maggior parte del trattamento si svolge al lavatesta, dove il collo viene delicatamente sostenuto da un cuscino ergonomico per garantire una posizione comoda. Durante questa fase, il viso e gli occhi vengono solitamente coperti con un asciugamano, un accorgimento che aiuta a creare una piacevole atmosfera e favorisce un profondo rilassamento in tutto il corpo. Successivamente, l'esperto procede con massaggi mirati, l'applicazione di oli essenziali, il trattamento con vapore e l'uso di maschere nutrienti, personalizzando ogni fase in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente, con l'obiettivo di restituire alla chioma salute e vitalità ottimali.

Come fare l’auto-massaggio alla testa

Considerato un vero e proprio rituale anti-age naturale, l’Head Spa può essere effettuato anche come auto-massaggio, un’abitudine molto diffusa tra le donne giapponesi. Bastano pochi e semplici gesti per ottenere benefici che coinvolgono non solo la testa ma anche il viso. Per eseguire il trattamento da soli, bastano quattro semplici passaggi. Innanzitutto si comincia rilassando i muscoli del viso: si appoggia il palmo della mano sull’orecchio e, con la bocca leggermente aperta, si tira delicatamente verso l’alto. Dunque si posiziona il pollice sotto il lobo dell’orecchio e l’indice sulla tempia, quindi si apre e si chiude la bocca per cinque volte, stimolando i punti di agopressione. Questo step aiuta a ridurre le labbra nasolabiali. Per il contorno occhi: con le mani chiuse a pugno, vanno usate le falangi medie per disegnare piccoli cerchi lungo l’attaccatura dei capelli per cinque volte. Successivamente, si massaggia la testa dalla scriminatura centrale verso la nuca. Se si posizionano i pugni chiusi dietro la testa, all’altezza delle orecchie, e si esercita una leggera pressione scendendo verso la nuca per cinque volte, tale gesto è utile per contrastare il doppio mento.

Principali benefici

L’Head Spa può essere eseguito ogni giorno, soprattutto la sera, a partire dai 30 anni. Uno dei principali benefici apportati dal massaggio al cuoio capelluto secondo la tecnica giapponese è il rilassamento dei muscoli cranici: allevia la tensione nervosa e dona sollievo, risultando ideale per chi soffre di stress, stanchezza o mal di testa. L’Head Spa stimola la circolazione sanguigna, dal momento che favorisce un maggior apporto di nutrienti ai bulbi piliferi, rinforzando i capelli e migliorandone la qualità. Infine, questo rituale olistico di bellezza proveniente dall’Oriente tonifica i muscoli facciali, attenua le rughe e contrasta i segni del tempo sul viso, con un naturale effetto lifting immediato.