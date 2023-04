Harry sarà all’incoronazione di Carlo. Meghan resta a casa con i figli

Harry sarà all'incoronazione di Re Carlo III. Ad ufficializzarlo è Buckingham Palace. Sarà la prima volta in cui il principe tornerà insieme alla Famiglia reale da quando è stata pubblicata la sua autobiografia 'Spare', in cui ha descritto nel dettaglio come sia sentito per anni relegato in secondo piano e considerato 'la riserva'.

Harry sarà quindi all’incoronazione del padre, ma la moglie Meghan dove sarà? Parteciperà alla cerimonia insieme al consorte? In realtà no. Meghan rimarrà in California insieme ai figli, ovvero principi Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e la piccola Lilibet Diana

Da settimane si rincorrevano le ipotesi su cosa avrebbe fatto Harry: i duchi di Sussex saranno oppure no a Londra per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III? La loro assenza era praticamente data per scontata negli ultimi giorni e invece oggi ecco la sorpresa: Harry ci sarà. Anche perché i due hanno risposto all'invito ben oltre il tempo dato dal cerimoniale del Palazzo per confermare la propria presenza.

Adesso rimane da vedere dove Harry sarà fatto sedere nell'Abbazia di Westminster anche se sembra escluso che sarà con il resto dei familiari sul balcone di Buckingham Palace, per il saluto ai britannici, al termine della cerimonia di sabato.

Che possano essere prove di disgelo vero nella Famiglia Reale britannica? I prossimi saranno giorni importanti per capire cosa potrà succedere.