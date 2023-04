Re Carlo, foto di una Pasqua felice. Ma nuovi veleni su Kate-Meghan

Londra, 9 aprile 2023 – I reali d’Inghilterra tornano in pubblico per la prima Pasqua del regno di Carlo III. L’erede di Elisabetta II ha seguito le orme della madre, riunendo la famiglia nella rsidenza di Windsor. I fotografi lo hanno immortalato al fianco della regina consorte Camilla mentre arriva alla St. George’s Chapel per il rito pasquale. Con il re e la moglie, sorridenti, ci sono i figli Andrea e Anna, e i principi del Galles, William e Kate, con i loro tre figli, i principini George, Charlotte e Louis, quest’ultimo mano nella mano con la mamma. Nuora e suocera hanno scelto entrambe un blu acceso per la ‘mise’ domenicale. Impeccabile Kate nell’abito-giacca di alta sartoria con risvolto in velluto. Il suo volto appare disteso, come quello del marito.

13 foto Prima Pasqua da re per Carlo III d'Inghilterra. La famiglia reale al completo (con la consueta eccezione di Harry, Meghan, Archie e Lilibeth) si è presentata al castello di Windsor per le celebrazioni nella cappella di San Giorgio. Presenti anche i principini George, Charlotte e il piccolo Louis.

Un’immagine della famiglia patinata e gioiosa, rovinata però dalle ultime (ennesime) rivelazioni sul caso Harry e Meghan. Di pochi giorni fa la notizia che il figlio minore di Carlo e la moglie non saranno presenti all’incoronazione, il 6 maggio. Ad avvelenare il clima sono soprattutto i rumors sulle motivazioni dei due che, secondo le ricostruzioni dei tabloid, avrebbero rifiutato di partecipare alla cerimonia dopo il mancato invito ai figli e il no di Carlo alla richiesta della coppia di cantare ‘Happy birthday’ dal balcone di Buckingham Palace ad Archie (il figlio di Harry e Meghan, nato lo stesso giorno).

Nelle ultime ore nuovi veleni. Proprio Kate Middleton è protagonista di un’indiscrezione messa nero su bianco nel libro ‘Our King’, pubblicato a puntate sul Daily Mail, che narra i presunti retroscena e le tensioni all’interno della famiglia. Il gossip fa riferimento ai giorni che seguirono la morte di Elisabetta II. L'autore del libro, il giornalista Robert Jobson, afferma anche che Kate trovò "quasi insopportabile" doversi mostrare assieme ad Harry e Meghan per salutare la folla venuta a porgere le condoglianze per la scomparsa della sovrana. La moglie dell'attuale erede al trono avrebbe detto a un membro della famiglia reale che quella dimostrazione pubblica di unità, immortalata dai fotografi, è "stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto", tanta era ormai l'animosità fra le due coppie. La Regina, è stato detto e ridetto, non gradiva Meghan e considerava il nipote “accecato dall’amore” per lei tanto da non essere “lucido” nelle decisioni. Che siano veritiere o romanzate, queste ultime notizie agitano le acque reali dietro un mare apparentemente calmo.