Harry e Meghan hanno deciso: non saranno presenti all’incoronazione di re Carlo III

Londra, 7 aprile 2023 – C’è una novità nella saga su Harry e Meghan: i duchi del Sussex hanno deciso che non saranno presenti all’incoronazione di re Carlo III il mese prossimo a Londra. Tra le ragioni addotte dai duchi ribelli per disertare la solenne cerimonia ci sarebbero il mancato invito ai loro due figli e il no alla richiesta della coppia di cantare ‘Happy birthday’ dal balcone di Buckingham Palace al figlio Archie che lo stesso giorno, il 6 maggio, festeggia il suo compleanno.

Dunque i rapporti già pesantemente incrinati non saranno ricuciti nemmeno in questa occasione. Oltre ai grandi assenti Harry e Meghan, all’incoronazione mancheranno anche il principe Andrea, e le principesse Eugenie e Beatrice.

In tutto, inclusi re Carlo III e la regina Camilla, sul balcone saranno presenti solo 15 Windsor e saranno "Working Royal", ovvero coloro che possono rappresentare ufficialmente il monarca. La scelta rientrerebbe – secondo il Daily Mail – nella volontà di Sua Maestà di snellire la monarchia britannica e allo stesso tempo ricompensare i membri più fedeli della monarchia.

Una fonte ha detto al Mirror: "Il re è stato molto chiaro su chi vuole rappresentare la monarchia. C'è poco spazio per i sentimenti, questa è un'occasione di Stato, non di famiglia ed è giusto che al grande momento pubblico ci siano solo i lavoratori della famiglia”.