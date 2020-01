Giovedì 9 gennaio è il giorno dell'uscita nelle sale cinematografiche italiane di 'Hammamet', il film che Gianni Amelio dedica alla figura politica e umana di Bettino Craxi e che è interpretato da un Pierfrancesco Favino in stato di grazia. L'argomento è complesso, anche perché la narrazione scarta spesso verso il simbolico, e non tutto gira alla perfezione, ma nel complesso la critica italiana è soddisfatta.



Hammamet, tutto sul film

La trama si svolge negli ultimi giorni di vita di Craxi, ex potentissimo della politica italiana, travolto dalle inchieste giudiziarie, esiliatosi in Tunisia, malato e malandato. Nella sua villa di Hammamet giungono in visita una serie di persone, con le quali Bettino dialoga e si confronta, mettendo in scena tutta la contraddittorietà del suo lato umano.



Regista e sceneggiatore del film è Gianni Amelio, calabrese 74enne e autore di titoli come 'Porte aperte' (1990), 'Il ladro di bambini' (1992), 'Lamerica' (1994) e 'Le chiavi di casa' (2004). Ad affiancarlo nella fase di scrittura troviamo Alberto Taraglio, che per lui aveva scritto 'La tenerezza' (2017). L'intenzione di entrambi è stata di costruire un film che si basasse su fatti e testimonianze reali, ma che non fosse una cronaca fedele di quanto accaduto né un pamphlet militante, quanto piuttosto l'occasione per riflettere su uno spaccato della nostra storia recente. Motivo per il quale, ad esempio, i protagonisti non vengono mai identificati con il loro nome vero: c'è un desiderio di astrazione, di utilizzare il particolare per parlare del generale.



Ad affiancare Pierfrancesco Favino, che giganteggia, troviamo un cast composto fra gli altri da Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi, Federico Bergamaschi, Roberto De Francesco, Adolfo Margiotta, Massimo Olcese, Omero Antonutti, Giuseppe Cederna, Renato Carpentieri e Claudia Gerini.



Il trailer

Hammamet, le recensioni

In media la critica italiana ha sentenziato che Pierfrancesco Favino è l'assoluto mattatore del film: ne domina ogni inquadratura, è fautore di un mimetismo impressionante e gestisce magistralmente ogni minima sfumatura della propria recitazione. Non è altrettanto entusiasta il giudizio su Gianni Amelio: piace l'idea che abbia utilizzato la vicenda politica e umana di Craxi per parlare dell'Italia tutta, delle sue grandezze e mestizie, dei suoi slanci e delle sue vigliaccherie, trasformando le visite che i vari personaggi fanno alla villa di Hammamet in una sorta di sfilata di fantasmi che rimandano a un contesto più generale. Questa impostazione non è però sempre a fuoco e anzi si concede qualche scivolone, in questo modo vanificando almeno in parte la riflessione sulla storia italiana.



Leggi anche:

- Piccole donne, nelle sale il bel film di Greta Gerwig

- Timothée Chalamet sarà Bob Dylan nel film di James Mangold

- Cena con delitto - Knives Out, il sequel con Daniel Craig